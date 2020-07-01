Нур-Султан. 1 июля. КазТАГ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев принял верительные грамоты послов ряда государств, сообщает пресс-служба Акорды.

«В резиденции «Акорда» состоялась церемония вручения верительных грамот президенту Казахстана вновь назначенными чрезвычайными и полномочными послами ряда государств», — говорится в сообщении в среду.

В частности, верительные грамоты главе государства вручили послы Федеративной Республики Бразилия – Рубем Антонио Корреа Барбоза, Султаната Оман – Мухаммед бен Абдулла бен Салих аль-Бахрани, Республики Корея – Ку Хонг-сок.

«У Казахстана великолепные отношения с вашими странами. Пользуясь возможностью, хотел бы передать привет главам ваших государств. Надеюсь, вы сможете внести вклад в дальнейшее развитие взаимоотношений с Казахстаном. Вы прибыли к нам в сложное время, когда весь мир страдает от пандемии. Казахстан принимает своевременные решения по преодолению этой опаснейшей болезни. Это не так легко, но мы опираемся на международную солидарность, поддерживаем усилия ООН и надеемся, что все страны совместными усилиями преодолеют эту болезнь», — поздравил Токаев послов с началом дипломатической работы в Казахстане и пожелал им успехов.