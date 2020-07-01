Токаев поручил ускорить работу по проверке деятельности ломбардов и других финорганизаций

Нур-Султан. 1 июля. КазТАГ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил ускорить работу по проверке деятельности ломбардов и других финансовых организаций, сообщает пресс-служба Акорды.

«Я поручал провести проверку деятельности ломбардов и других финансовых организаций и представить информацию о состоянии этой сферы. Надо ускорить данную работу. На основе анализа итогов проверок я поручаю агентству (по регулированию и развитию финансового рынка, АРРФР – КазТАГ) совместно с генеральной прокуратурой внести предложения по системному улучшению регулирования в данной сфере и защите прав потребителей», — сказал Токаев в среду.

Кроме того, Национальному банку (НБ) РК совместно с АРРФР поручено держать на постоянном контроле вопрос беззалогового потребительского кредитования.

«Президент считает не менее ответственной задачей повышение прозрачности деятельности в финансовом секторе, что является особенно актуальным в связи с активизацией мошеннических действий со стороны псевдоломбардных и микрофинансовых организаций», — резюмируется в сообщении.