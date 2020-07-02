Нур-Султан. 2 июля. КазТАГ – Казахстанский фонд гарантирования депозитов (КФГД) установил максимальные ставки по тенговым депозитам на август 2020 года, сообщает пресс-служба фонда.

«26 июня текущего года КФГД внес изменения в методику определения и установления размера максимальной ставки вознаграждения по вновь привлекаемым депозитам физических лиц, установив верхний предел максимальных ставок вознаграждения по депозитам, который рассчитывается как сумма базовой ставки и спреда», — говорится в распространенном в четверг сообщении.

Отмечается, что данные изменения согласованы с банками – участниками системы гарантирования депозитов.

«Нововведение направлено на снижение системных рисков с целью сохранения финансовой устойчивости банков. Это позволит поддержать стоимость банковского фондирования на оптимальном уровне, не допуская чрезмерного завышения относительно базовой ставки и увеличения процентных расходов, косвенно стимулирующих рост ставок по кредитам», — пояснили в КФГД.

Верхний предел максимальных ставок вознаграждения по депозитам установлен на уровне 14,5% (базовая ставка плюс 5 п.п.), «что позволяет поддерживать их повышенную доходность».

«За банками сохраняется возможность регулировать ставки по депозитам в соответствии с их оценкой финансовой и экономической ситуации. Если максимальная ставка вознаграждения с учетом средневзвешенной рыночной ставки сложилась выше установленного предела, то в качестве максимально рекомендуемой ставки принимается значение установленного предела. В августе максимальные ставки по сберегательным депозитам на 12 и 24 месяца с пополнением составят 12,4% и 12,3%, без пополнения – 14,5% и 14,3%, соответственно», — уточнили в фонде.

Максимальные рекомендуемые ставки по срочным вкладам на 12 месяцев, рассчитанные на основе средневзвешенных ставок вознаграждения, по данным КФГД, останутся на прежнем уровне.

«При этом ставки по вкладам со сроком размещения на 24 месяца, также рассчитанные на основе средневзвешенных ставок вознаграждения, снизятся и составят 9,5% без права пополнения и 8,7% с правом пополнения. Значительное снижение ставок по этим депозитам говорит о низкой заинтересованности и экономической нецелесообразности поддержания повышенных ставок со стороны банков», — сказано в сообщении.

Как пояснили в фонде, «снижение в августе максимальных рекомендованных ставок по несрочным и краткосрочным депозитам в тенге – это завершающий этап плавного снижения ставок, начатый КФГД в мае».

«Ранее фонд принял решение повысить спреды к пониженной базовой ставке с последующим постепенным их уменьшением. Данная мера была необходима для недопущения негативного влияния изменений базовой ставки на доходность по этой категории депозитов и на депозитный рынок в целом. В результате, в августе максимальная ставка по несрочным депозитам в тенге установится на уровне 9,5% годовых, что соответствует базовой ставке НБРК, которая является отражением стоимости краткосрочных денег в экономике и устанавливается с учетом всей полноты внутренних и внешних экономических факторов», — добавили в КФГД.

Ставки по срочным депозитам на три и шесть месяцев с правом пополнения также составят 9,5%, без права пополнения – 10%.

«Ставки по сберегательным депозитам на аналогичные сроки составят 10,5% с пополнением и 11% без пополнения», — проинформировали в фонде.