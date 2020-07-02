Дождь, град и сильный ветер ожидаются в Нур-Султане и пяти областях РК в пятницу

Нур-Султан. 2 июля. КазТАГ — Дождь, град и сильный ветер ожидаются в Нур-Султане, Акмолинской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Западно-Казахстанской и Восточно-Казахстанской областях в пятницу, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«3 июля в Акмолинской области местами ожидаются сильный дождь, гроза, шквал, град. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный местами 15-20 метров в секунду. В Кокшетау 3 июля ожидаются временами сильный дождь, гроза. Ветер северо-западный порывы 15-20 метров в секунду. В Нур-Султане 3 июля ожидаются временами сильный дождь, гроза, град. Ветер северо-восточный порывы 15-20 метров в секунду», — говорится в штормовом предупреждении, распространенном в четверг.

Также сообщается, что 3 июля в Костанайской области местами ожидаются гроза, ночью и утром туман, ветер северо-западный днем местами 15-20 метров в секунду.

«Ночью 3 июля в СКО на большей части ожидается дождь. Сутки 3 июля местами ожидаются гроза, град. В Петропавловске ночью 3 июля ожидается гроза, град», — предупредили синоптики.

Вместе с тем 3 июля в ЗКО местами ожидаются гроза, град, ветер юго-западный, западный ночью местами 15-20 метров в секунду, днем на юге сильная жара +35; в Уральске 3 июля ночью ожидается гроза.

«3 июля в ВКО местами ожидается гроза, шквал, град. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный местами 15-20, днем порывы 25 метров в секунду. В Усть-Каменогорске днем 3 июля ожидается гроза, град. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный порывы 15-20 метров в секунду. В Семее днем 3 июля ожидается гроза, град. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный порывы 15-20 метров в секунду», — следует из сообщения.

Вероятность шторма синоптики оценили в 90-95%.