Токаев поздравил Путина с положительными результатами общенационального голосования

Нур-Султан. 2 июля. КазТАГ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев поздравил президента России Владимира Путина с положительными результатами общенационального голосования по поправкам в Конституцию РФ, сообщает пресс-служба Акорды.

«Состоялся телефонный разговор президентов Казахстана и России. Касым-Жомарт Токаев поздравил президента Владимира Путина с положительными результатами общенационального голосования по поправкам в Конституцию Российской Федерации», — говорится в сообщении в четверг.

Глава государства подчеркнул, что данное важное событие в новейшей истории России открыло новую веху в дальнейшем развитии страны и заложило прочную основу для реализации долгосрочной стратегии развития, защиты государственности, суверенитета и роста экономики, а также подтвердило высокий уровень поддержки российского лидера народом.

Также президент Казахстана поблагодарил Путина «за своевременно принятое решение о предоставлении гуманитарной помощи нашей стране в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции».

Ранее сообщалось, что общероссийское голосование по поправкам к Конституции РФ завершилось на всей территории России в 21.00 мск в среду (00.00 по времени Нур-Султана в четверг). По данным ТАСС, ссылающегося на данные Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ по итогам обработки 99,02% протоколов, поправки к Конституции РФ поддержали порядка 78,03% проголосовавших.

Вынесенные на референдум поправки к Конституции России – система изменений, предложенных президентом Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию 15 января 2020 года и принятых в качестве закона, вступят в силу, если будут одобрены большинством участников общероссийского голосования. Одним из ключевых изменений с принятием референдума может стать «обнуление» президентских сроков Путина – он сможет выдвигаться на пост главы государства еще дважды, и в случае победы на следующих выборах – в 2024 и 2030 годах – руководить страной до 2036 года, то есть четыре периода подряд.