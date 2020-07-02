Нур-Султан. 2 июля. КазТАГ — Дожди с грозами и сильный ветер ожидаются на большей части Казахстана в четверг, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«Южный циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы сохраняют неустойчивый характер погоды на большей части республики – местами пройдут дожди с грозами, на севере и в центре местами сильные, шквал, возможен град. Лишь на западе и юго-западе РК сохраняется погода без осадков. Местами ожидаются усиление ветра, на северо-западе – туман», — говорится в сообщении.

В Нур-Султане переменная облачность, днем дождь, временами сильный, гроза. Ветер северо-восточный ночью 9-14, днем 15-20 метров в секунду. Температура днем +25+27, ночью +15+17.

В Алматы переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 2-7, при грозе 10 метров в секунду. Температура днем +30+32, ночью +17+19.

В Шымкенте переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер северо- западный 8-13, днем порывы 15-20 метров в секунду. Температура днем +29+31, ночью +20+22.

В Акмолинской области дождь с грозой, град, шквал, ветер 15-20 метров в секунду. Днем +19+24, ночью +13+18.

В Восточно-Казахстанской области ожидаются дождь с грозой, ветер 15-20 метров в секунду. Днем +27+32, ночью +13+18.

В Карагандинской области дождь с грозой, град, шквал, ветер 15-20, порывы 23-28, днем на юго-западе 30 метров в секунду и более, на большей части сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +25+30 (на юге +33), ночью +13+18 (на юге +22).

В Алматинской области дождь с грозой, ветер при грозе 15-20 метров в секунду, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +29+34, ночью +14+19.

В Туркестанской области дождь с грозой, ветер 15-20, днем порывы 23-28 метров в секунду, на большей части сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +28+33, ночью +19+24.

В Павлодарской области днем дождь с грозой. Днем +27+32, ночью +16+21.

В Жамбылской области днем дождь с грозой, усиление ветра местами 15-20, порывы 23-28, утром и днем на юго-западе области 30 метров в секунду и более, на большей части сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +28+33, ночью +19+24.

В Костанайской области дождь с грозой, ветер 15-20 метров в секунду, ночью и утром туман. Днем +18+23 (на юге +26), ночью +5+10 (на юге +15).

В Северо-Казахстанской области дождь с грозой, град, шквал, усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем +16+21, ночью +8+13.

В Мангистауской области без осадков. Днем +25+30 (на юге +33), ночью +17+22 (на севере +14).

В Атырауской области без осадков, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +28+33, ночью +14+19.

В Кызылординской области днем дождь с грозой, возможен град, усиление ветра 15-20 метров в секунду, местами шквал, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +24+29, ночью +12+17.

В Актюбинской области без осадков, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +22+27 (на юге +30), ночью +5+10 (на юге +13).

В Западно-Казахстанской области без осадков. Днем +26+31 (на юге +34), ночью +10+15 (на юге +18).

«В ближайшие сутки на горных реках юга, юго-востока и востока республики будут наблюдаться колебания уровней воды», — предупредили синоптики.