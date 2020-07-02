Золото значительно подешевело по итогам вечернего межбанковского фиксинга в Лондоне в среду

Алматы. 2 июля. КазТАГ – Цена за тройскую унцию золота по итогам вечернего межбанковского фиксинга в Лондоне в среду составила $1771,05.

Относительно утреннего фиксинга в среду стоимость тройской унции в долларовом выражении понизилась на 16,35.

Стоимость унции золота в евро составила 1574,82 (-18,11), а в британских фунтах – 1424,63 (-17,27).

Результаты фиксинга используются как ориентир при торгах фьючерсами золота по всему миру. В определении цены участвуют пять финансовых институтов, между которыми осуществляется физическая поставка золота.