Золото значительно подешевело по итогам вечернего межбанковского фиксинга в Лондоне в среду

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Алматы. 2 июля. КазТАГ – Цена за тройскую унцию золота по итогам вечернего межбанковского фиксинга в Лондоне в среду составила $1771,05.

Относительно утреннего фиксинга в среду стоимость тройской унции в долларовом выражении понизилась на 16,35.

Стоимость унции золота в евро составила 1574,82 (-18,11), а в британских фунтах – 1424,63 (-17,27).

Результаты фиксинга используются как ориентир при торгах фьючерсами золота по всему миру. В определении цены участвуют пять финансовых институтов, между которыми осуществляется физическая поставка золота.

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