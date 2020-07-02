«БРК-Лизинг» готовятся переименовать и фондировать за счет госсредств и сборов с РОП

Нур-Султан. 2 июля. КазТАГ – Создаваемый в Казахстане Фонд развития промышленности хотят фондировать за счет государственных средств и сборов с расширенных обязательств производителей (РОП), передает корреспондент агентства.

«Создать на базе АО «БРК-Лизинг» Фонд развития промышленности путем изменения наименования на АО «Фонд развития промышленности» (далее – Фонд), расширения текущих видов деятельности Фонда и включения в них инструментов кредитования юридических лиц, включая финансирование организаций осуществляющих лизинговую деятельность. Фондирование Фонда осуществлять за счет следующих источников: средства республиканского бюджета; за счет средств, собираемых в рамках расширенных обязательств производителей; коммерческие и собственные средства Фонда; иные средства», — говорится в проекте постановления правительства.

Также кабмин намерен утвердить механизм финансовой поддержки промышленности в рамках деятельности фонда «внутренними актами фонда c согласованием с уполномоченным органом в сфере государственной поддержки индустриальной деятельности».

«Министерству национальной экономики совместно с министерствами финансов и индустрии и инфраструктурного развития разработать механизм фондирования Фонда за счет неосвоенных/неиспользованных средств республиканского бюджета в пределах бюджета уполномоченного органа в сфере государственной поддержки индустриальной деятельности для перечисления Фонду. Министерству индустрии и инфраструктурного развития совместно с АО «НУХ «Байтерек» в установленном законодательством порядке принять меры, вытекающие из настоящего постановления», — сказано в документе.

Напомним, 27 мая депутат мажилиса Айкын Конуров предложил пересмотреть механизмы финансирования промышленности Казахстана. Он отметил, что среди ранее предложенных мер – создание фонда развития промышленности, задача которого заключается в предоставлении предприятиям обрабатывающей индустрии кредитов по сниженным ставкам не более 3%. По мнению парламентария, если обеспечить наполнение фонда, «он сможет предоставлять льготные займы определенному количеству предприятий и проектов, но все равно их число будет ограниченно, что не позволит кардинально улучшить ситуацию».