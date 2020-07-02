«Обнуление» сроков правления Путина: Поправки к конституции поддержали 78,03% россиян

Алматы. 2 июля. КазТАГ — Поправки к Конституции РФ поддержали 78,03% россиян, сообщает ТАСС.

«Порядка 78,03% проголосовавших поддержали поправки к Конституции РФ на общероссийском голосовании, следует из данных Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ по итогам обработки 99,02% протоколов», — говорится в сообщении в четверг.

Согласно данным, опубликованным на экране в информационном центре ЦИК, против поправок к конституции выступили 21,16% проголосовавших. Общая явка, по последним данным, составила 65%.

«Общероссийское голосование по поправкам к Конституции РФ завершилось на всей территории России в 21.00 мск в среду (00.00 по времени Нур-Султана в четверг – КазТАГ). Основной день голосования – 1 июля, однако россияне могли проголосовать и в период с 25 по 30 июня. Это было сделано для противодействия распространению коронавирусной инфекции. Подсчет голосов осуществляется по всем семи дням голосования. Согласно закону, чтобы поправки вступили в силу, их должны поддержать более половины от принявших участие в общероссийском голосовании, при этом порог явки не установлен», — резюмируется в сообщении.

Вынесенные на референдум поправки к Конституции России – система изменений, предложенных президентом Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию 15 января 2020 года и принятых в качестве закона, вступят в силу, если будут одобрены большинством участников общероссийского голосования. Одним из ключевых изменений с принятием референдума может стать «обнуление» президентских сроков Путина – он сможет выдвигаться на пост главы государства еще дважды, и в случае победы на следующих выборах – в 2024 и 2030 годах – руководить страной до 2036 года, то есть четыре периода подряд.