«Способность всего сообщества объединиться в единое целое - это одна из сильных сторон Швеции. Но вместе с тем этот кризис высветил недостатки нашего общества», - заявил премьер-министр Стефан Лефвен на пресс-конференции

Шведская англоязычная газета Local Sweden опубликовала подготовленную совместно с информационным агентством AFP статью под названием «The commission examining Sweden’s coronavirus response» — «Комиссия проведет расследование ответных мер Швеции в отношении коронавируса».

В предисловии к ней говорится так: «Швеция раскрыла новые подробности касательно работы комиссии, созданной для расследования вызвавшей горячие споры стратегии правительства страны по отношению к пандемии коронавируса».

Далее уже в самой статье излагается следующее: «Способность всего сообщества объединиться в единое целое — это одна из сильных сторон Швеции. Но вместе с тем этот кризис высветил недостатки нашего общества», — заявил премьер-министр Стефан Лефвен на пресс-конференции.

Комиссии будет «поручено провести оценку действий правительства, здравоохранительных мер регионов и муниципалитетов по сдерживанию распространения коронавируса и его последствий», сказал он.

Ее возглавит Матс Мелин, юрист, ранее работавший в верховном суде Швеции по административным делам.

В соответствии с требованиями оппозиционных партий, комиссия должна представить окончательный отчет к февралю 2022 года, то есть до следующих всеобщих выборов в Швеции, которые назначены на сентябрь того же года.

Но предварительный отчет будет подготовлен уже в ноябре этого года.

В отличие от большинства других европейских стран, Швеция так и не ввела карантин, оставив открытыми школы для детей до 16 лет, а также кафе, бары, рестораны и большинство предприятий.

Агентство общественного здравоохранения страны утверждает, что карантинные меры лишь на время облегчают ситуацию, и настаивает на мнении о том, что решительные краткосрочные меры слишком малоэффективны для того, чтобы можно было бы оправдывать их (негативное) воздействие на людей.

Однако такой подход вызвал неоднозначную реакцию и критику, особенно в связи с тем, что число погибших в Швеции намного превосходит количество жертв в соседних странах Северной Европы, которые в начале пандемии ввели более строгие меры ограничения.

По состоянию на вторник в стране с населением 10,3 миллиона человек было зарегистрировано в общей сложности 68 451 подтвержденный случай нового коронавируса и 5333 смерти.

В Швеции за последние недели наблюдается всплеск новых случаев COVID-19, но Агентство общественного здравоохранения страны заявило, что это в значительной степени можно объяснить резким увеличением масштабов тестирования, поскольку динамика количества умерших и людей, проходящих лечение в реанимации, остается стабильной».

Ситуация для шведов складывается непростая. Большинство стран Европейского Союза уже открыло свои границы внутри блока. Швеция также является его членом еще с 1995 года. Но сейчас шведов соглашаются пускать к себе без ограничений лишь Франция, Италия, Испания и Хорватия. А вот Нидерланды и Кипр их вообще не принимают. Австрия требует у них медицинские справки об отсутствии вируса. А Греция сажает шведов на недельный карантин даже при наличии у них таких тестовых документов.

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