Почти 39% составил всплеск вакансий на бирже труда в РК в мае из-за госпакета мер

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Алматы. 2 июля. КазТАГ – Валентина Владимирская. В Казахстане в мае на бирже труда размещено 117,4 тыс., или 38,8% от общего количества за пять месяцев, сообщает АО «Центр развития трудовых ресурсов».

«Основная масса размещенных на ЭБТ (электронной бирже труда) вакансий приходится на май — 117,4 тыс., или 38,8% от общего количества», — говорится в обзоре центра по рынку труда РК на фоне пандемии, в четверг.

Согласно документу, за январь-май, на электронной бирже труда Enbek.kz размещено 302,7 тыс. вакансий, что на 11,9% больше, чем за аналогичный период 2019 года. Число вакансий в январе – 58,6 тыс., в феврале – 53,6 тыс., в марте – 41 тыс., в апреле – 32,1 тыс.

По оценке исследователей, это может быть связано с реализацией пакета правительственных антикризисных мер, в котором одним из условий участия соискателей является размещение вакансии на ЭБТ.

Также, резкий всплеск предложений трудоустройства связан с активизацией работ в строительстве, полагают исследователи.

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