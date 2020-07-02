Нур-Султан. 2 июля. КазТАГ – Пять стандартов в области Халал введены в действие в Казахстане, сообщает пресс-служба министерства торговли и интеграции.

«С 1 июля 2020 года вводится в действие ряд новых национальных стандартов. Принятые стандарты в области Халал имеют пакетный принцип применения, поэтому при производстве продукции Халал необходимо руководствоваться требованиями данных стандартов одновременно», — говорится в сообщении.

СТРК 3483-2019 «Продукция Халал. Основные положения» – данный стандарт устанавливает основные положения к продукции Халал и к процессам ее производства, хранения, транспортирования и маркировки, а также четко определяет, какая продукция относится к Халал, а какая нет, то есть запрещена.

СТ РК 3453-2019 «Продукция Халал. Организации, осуществляющие деятельность по убою сельскохозяйственных животных и птиц» – это стандарт для организаций, осуществляющих деятельность по убою сельскохозяйственных животных и птиц для производства пищевой продукции Халал.

«Убой должен соответствовать требованиям, установленным законодательством в области ветеринарии, а места забоя должны быть предназначены только для халяльных животных и халяльного забоя», — уточнили в МТИ.

СТРК 3485-2019 «Продукция Халал. Порядок проведения подтверждения соответствия» – подтверждение соответствия продукции Халал – это процедура, результатом которой является документальное удостоверение соответствия объекта требованиям, установленным документами по стандартизации на продукцию Халал, таким документом является сертификат соответствия продукции Халал, зарегистрированный в реестре выданных сертификатов.

СТ РК 3484-2019 «Национальный знак соответствия продукции Халал. Технические требования и порядок маркирования» – стандарт устанавливает требования к форме, размеру и технические требования к национальному знаку соответствия производства продукции Халал, а также порядок маркирования продукции Халал.

«Знак соответствия продукции Халал – обозначение, служащее для информирования покупателей о прохождении продукцией, услугой процедуры подтверждения соответствия требованиям, установленным документами по стандартизации к продукции Халал», — сказано в сообщении.

СТ РК 3454-2019 «Услуги общественного питания Халал. Общие требования» – предприятия общественного питания всех форм собственности, различных типов и классов — ресторан, бар, кафе, столовая, закусочная, предприятия быстрого обслуживания, буфет, кафетерий, кофейня, магазин кулинарии, осуществляющие деятельность в сфере общественного питания Халал, должны соответствовать требованиям данного стандарта.