«У нас новый термин – локдаун, не путать с нокдаун»

Сетевые СМИ о необходимости введения нового жесткого карантина

Ержан ЕСИМХАНОВ, юрист (24 июнь) – «Есть чувство, что пора снова вводить жесткий карантин» — По-настоящему жесткий, без дураков. Сейчас объясню, почему я так думаю.

Карантин и режим ЧП — угроза для бизнеса, это факт. Но число больных растет катастрофическими темпами. Странно, что такими же темпами не растет и смертность, и тут есть ощущение, что со статистикой в стране играют — например, в регионах не случайно вдруг в разы выросло количество больных пневмонией, которым коронавирус почему-то не диагностировали.

Но да черт с ней, со статистикой. Проблема в другом. Медицина в стране не справляется с потоком заболевших. Это, простите за иронию, медицинский факт. Скорые не приезжают на вызовы. Тестов нет. Больным советуют лечиться дома и диагностируют по телефону. Компьютерную томографию пройти невозможно — я сам пробовал, во всех больницах огромные очереди. Живые, кстати, очереди, что представляет собой отдельный факт. И еще одна важная вещь — из-за коронавируса стало очень сложно лечить все другие болезни, ведь для их лечения требуют тест на коронавирус, а его пройти невозможно. Замкнутый круг, да?

И люди стоят в этих очередях, и в очередях в аптеках, куда снова все устремились. И люди ходят в ТРЦ, и в кафе, и просто гуляют, и в офисах бывают. И везде контакты, контакты, контакты. Раньше контактных пытались отслеживать — сейчас нет смысла это делать. Контактные сейчас ВСЕ.

Только если карантин вводить, то он должен быть жесткий. С серьезными штрафами для нарушителей. С серьезными штрафами для тех, кто покрывает нарушителей.

Самат АШИМОВ – «На войне как на войне» — Казахстанцам надо готовиться к жесткому карантину. 29 июня Касым-Жомарт ТОКАЕВ провел совещание в режиме видео-конференц-связи с членами правительства, руководителями ряда государственных органов, акимами городов и областей по мерам противодействия распространению коронавирусной инфекции — С момента снятия ограничений 11 мая текущего года количество случаев КВИ увеличилось в семь раз…

Поручаю все решения по борьбе с пандемией, устранению негативных социальных и экономических эффектов вырабатывать в рамках соответствующей государственной комиссии под руководством премьер-министра. Госкомиссия должна обеспечить централизованный контроль распределения критических ресурсов.

С целью принятия экстренных мер по стабилизации текущей эпидемиологической ситуации поручаю госкомиссии в двухдневный срок проработать и внести мне предложение по вопросу введения жесткого карантина по аналогии с тем, который действовал в марте — мае текущего года, — заявил глава государства.

Токаев призвал правительство наряду с принятием экстренных мер начать подготовку к длительной пандемии коронавируса. В этой связи поручено разработать национальный план по защите жизни и здоровья казахстанцев на среднесрочную перспективу.

— Да, это опасное заболевание, для лечения которого еще нет вакцины. Но при этом не стоит поддаваться панике и тем более допускать противоправные действия, оскорблять врачей и нарушать санитарный режим. Больные не должны впадать в тревогу и пессимизм. Наряду с лечением хорошее физическое и духовное состояние человека способствует его быстрому исцелению. Прошу придерживаться рекомендаций и требований Министерства здравоохранения и санитарных врачей. Все наши усилия направлены на сохранение главного богатства нашей страны — жизни и здоровья граждан, — сказал глава государства.

«Цой представил Токаеву 10 мер по борьбе с коронавирусом» — Новый министр здравоохранения Алексей ЦОЙ презентовал Президенту Касым-Жомарту ТОКАЕВУ сценарий борьбы с коронавирусом.

При первом сценарии без карантина к концу августа каждый день будет регистрироваться 27 тысяч случаев COVID-19, требующих госпитализации. Потребность в инфекционных и провизорных койках оценивается как 300 тысяч.

Второй сценарий предусматривает двухнедельный национальный локдаун, при этом сценарии будет регистрироваться до семи тысяч случаев в день, нуждающихся в госпитализации. Потребность в коечном форме на конец августа составит 80 тысяч.

Третий сценарий показывает развитие эпидемии, если будет наложен четырехнедельный локдаун. Тогда на конец августа будут регистрироваться 2500 случаев в день, требующих госпитализации, и потребность в койках возрастет до 30 тысяч, что в целом соответствует текущей ситуации. «Данный прогноз считаю наиболее эффективным с точки зрения существования разрыва цепи заражения среди населения, а также подготовки соответствующей инфраструктуры«, — добавил министр.

«Жесткий карантин в Казахстане – бояться локдауна или его отсутствия?» — Политолог и главный редактор биографической энциклопедии «Кто есть кто в Казахстане» Данияр АШИМБАЕВ — Идея введения очередного «жесткого» карантина – очень большая ошибка. Государство изначально наделало массу ошибок…

Замена здравого смысла тупым административным зудом со стороны министерств, акиматов (особенно столичных), санврачей только усугубили проблемы. Бюджеты, насколько можно судить, освоено/разворованы на несколько лет вперед. По экономике нанесен тяжелый удар, от которого она вряд ли скоро оправится. Это сейчас они пишут, что 80% протекает в легкой форме (правда, не ясно включены сюда бессимптомные или нет) и нет повода для паники. Минздрав все сделал, чтобы ухудшить ситуацию. И его дружно поддержали остальные ведомства и акиматы (особенно, подчеркну, столичные).

Статистика невнятная. Протоколы меняются как перчатки. Тесты все ругают, как и те лаборатории, которым эти тесты отдали. С лекарствами сейчас та же проблема, что с масками два месяца назад. Сейчас не карантин вводить нужно, а провести нормальную разъяснительную работу, обеспечить закуп действительно необходимых лекарств. И в конце концов финполу неплохо было бы проверить, чем все эти месяцы занимался Минздрав, «СК-Фармация» и прочие «борцы за здоровье». А введение нового ЧП и карантина ни к чему, кроме голодных бунтов не приведет.

Экономист Айдар АЛИБАЕВ — По моим данным, уже сейчас многие граждане не могут платить по своим ипотечным кредитам, и банки у них отбирают залоговое имущество. Во многих городах встали стройки, потому что у застройщиков кончились деньги, а новые кредиты им не дают. Это все – безработица. Из-за коронавируса встало самое крупное наше нефтяное месторождение – Тенгиз. Там работали более 20 тысяч человек в общей сложности. Даже квазигоссектор сокращает своих сотрудников! Все это – последствия коронавируса. И, если будет новый строгий карантин, то негативные процессы в экономике усугубятся.

Роман ИВАНОВ – «Второй карантин многие не перенесут» — В случае нового карантина экономика пострадает еще больше, чем в предыдущий раз, говорит экономист Асет НАУРЫЗБАЕВ. Люди снова начнут терять бизнес или рабочие места. Чтобы минимизировать потери, нужно искать новые модели. В этом на помощь должно придти и государство, утверждает эксперт.

— Хотя это мы сначала пошли по китайскому пути, а сейчас переходим к полномасштабной шведской или белорусской моделям. Возвращаемся к работе и посмотрим, что из этого получится.

Итак, при первой волне многие потеряли работу и источники дохода. Грубо говоря, из-за жесткого карантина «выпала» четверть экономики.

Если будет вторая волна, станет еще хуже. И это еще не самый худший вариант, все-таки не сто процентов. Но встает вопрос — что делать с этими «выпавшими», чтобы они не просидели на пособиях всю оставшуюся жизнь?

В этой ситуации нужно помогать с новыми бизнес-моделями. Экономика никогда не умирает совсем, всегда появляются новые сферы и новые течения.

«Как пандемия и самоизоляция повлияли на общество» — Социолог Гульмира ИЛЕУОВА считает, что государство рискует повысить градус социального недовольства с далеко идущими негативными последствиями.

— Очень сложно давать оценки влияния пандемии и принятых карантинных мер на общество и страну, находясь в моменте, можно сказать, в разгаре стихии, не представляя границ её окончания…

Информационная волна, сопровождавшая распространение КВИ, была настолько мощной, что от неё не было никакой возможности защититься. Причём информация подавалась таким образом, что исход новой болезни только один – смерть человека, без вариантов.

Следует обратить внимание, что источником шокирующей информации для Казахстана был совсем не Китай. И, что не характерно, не Россия. А благополучная, передовая во всех смыслах Европа: уж если в Италии такое творится, то что может быть у нас, бедных!

Конечно, нельзя сказать, что так вели себя только казахстанские власти: почти все страны мира оказались в подобной ситуации. Но ведь выходить из этого медико-политического кризиса придётся каждой стране самостоятельно. Уже сейчас видно, что казахстанская система здравоохранения, особенно в её кадровом отношении, если и выдерживает, то с огромными трудностями. В отставку ушли или были уволены главные врачи инфекционных больниц, главные санитарные врачи регионов, начальники областных и районных управлений здравоохранения, не говоря о том, сколько врачей и медицинских работников ушли или точно решили уйти из профессии. Хорошо, если у нас не растерян потенциал для качественной их замены.

Заставив население без вариантов уповать исключительно на роль государства в борьбе с вирусом, а сейчас отказывая заболевшим в медпомощи, тестировании в связи с переполненностью медучреждений и пунктов диагностики, и таким образом демонстрируя неэффективность и слабую прогностическую функцию, государство рискует повысить градус социального недовольства с далеко идущими негативными последствиями.

Я даже не беру здесь общее ухудшение социально-экономической обстановки в стране. А обращаю внимание на то, что при проведении социсследований на вопрос, что может спровоцировать вас на протестные действия, одной из главных причин назывались медицинская халатность и безответственные действия врачей и медработников.

«Возвращение жесткого карантина станет вполне обоснованной мерой» — Станут ли вероятное новое ЧП или другие ограничительные меры выходом из этого круга, сказать трудно. Однако они могут стать хорошим уроком для многих, понадеявшихся на «авось пронесет» или «меня и моих близких коронавирус не касается». Особый спрос все же остается с государства и его органов. Поэтому озвученное главой государства должно дойти, прежде всего, до сознания каждого чиновника и стать нормой его поведения на ближайшую перспективу. Если получится резко снизить уровень беззаботности-безответственности среди них, то станет легче противодействовать этому негативному явлению среди остальной части населения, считает известный политолог, директор Центра актуальных исследований «Альтернатива» Андрей ЧЕБОТАРЕВ.

«Второй карантин должен быть умнее» — Закрывать границы и отрезать пригороды от городов бессмысленно, уверен экономист Алмас ЧУКИН — У нас новый термин – локдаун, не путать с нокдаун. Нокдаун это сбить на пол, а локдаун это запереть на фиг. Так вот очень важно, чтобы этот локдаун не стал ЧП 2.0 от 16 марта. 16 марта было очень правильным решением и дало отличный результат в борьбе с инфекцией, но это был удар топором. Закрыть всё, закрыть города, даже внутри города ограничить перемещение. Тогда это было понятно и оправданно. Сегодня это будет большая глупость, и надо работать скальпелем.

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