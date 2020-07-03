Монумент Назарбаеву открыли в Нур-Султане

Нур-Султан. 3 июля. КазТАГ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в церемонии открытия монумента первому президенту РК Нурсултану Назарбаеву в Нур-Султане, сообщает пресс-служба Акорды.

«Токаев в режиме онлайн принял участие в церемонии открытия монумента первому президенту Республики Казахстан – Елбасы Н.А.Назарбаеву в Национальном университете обороны», — говорится в сообщении в пятницу.

В своем выступлении глава государства отметил, что «Назарбаев является основателем современного Казахстана, который определил стратегический путь развития нашего независимого государства и сплотил народ во имя достижений общей цели».

«Мир и стабильность, процветание и единство – это результат взвешенной политики Елбасы. В истории каждого государства есть уникальные личности, оставившие неизгладимый след. Долг подрастающего поколения – ценить и уважать их заслуги», — заявил Токаев.

По его словам, «установка памятника в Национальном университете обороны является глубоко символичным актом, поскольку вооруженные силы Казахстана были созданы указом первого президента».

«Елбасы всегда уделял особое внимание укреплению обороноспособности страны. Приобретение современных вооружений, наращивание мощностей отечественного оборонно-промышленного комплекса, обеспечение военнослужащих жильем, денежным довольствием, высокими пенсиями – даже в самые сложные времена государство успешно решало эти задачи. На заре Независимости Нурсултан Абишевич Назарбаев лично участвовал в решении самых сложных задач военного строительства. Под его руководством определялись перспективы и задачи армии, приоритеты и механизмы обеспечения национальной безопасности, призванные оградить народ и страну от потенциальных военных угроз. В годы его президентства была разработана законодательная и нормативно-правовая база военного строительства. Были также сформированы структура и состав вооруженных сил, обеспечено поэтапное перевооружение армии, создавалась современная инфраструктура», — отметил глава государства.

Верховный главнокомандующий подчеркнул, «что какой бы совершенной ни была техническая составляющая, решающим фактором в обеспечении безопасности государства является личный состав армии».

«Именно поэтому в первые годы Независимости лучшие военные кадры были ориентированы на организацию качественного военного образования. Сегодня в Казахстане создана многоступенчатая система обучения от средних военных учебных заведений до университета международного уровня. Известная поговорка гласит: «Страна сильна своими героями». Действительно, только сильное государство с мощными вооруженными силами может сохранить целостность и авторитет. Вот почему мы уделяем большое внимание повышению боеготовности нашей армии. Особую роль сегодня играют военное образование и наука. Уверен, что Национальный университет обороны и впредь будет вносить значительный вклад в подготовку квалифицированных кадров», — сказал Токаев.