Казахстан в июне перевыполнил требования ОПЕК+ о сокращении добычи

Алматы. 3 июля. КазТАГ – Казахстан заявил, что в июне сократил добычу нефти больше, чем того требует соглашение между организацией стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и государств, не входящих в нее, о сокращении нефтедобычи (сделка ОПЕК+), сообщает Reuters.

«Казахстан сократил добычу нефти в июне сверх уровня, требуемого соглашением ОПЕК+ о глобальном сокращении добычи, чтобы компенсировать недостаточное соблюдение этих требований в мае», — говорится в сообщении в пятницу.

При этом отмечается, что в июне Казахстан добыл 5,3 млн тонн нефти, или 1,297 млн барр в сутки, без учета газового конденсата. В мае было добыто 6,1 млн тонн нефти.

Как сообщается, сокращения добычи сверх требований продолжится в августе и сентябре, чтобы компенсировать перепроизводство в мае.

Казахстан планирует добыть 85,2 млн тонн нефти в 2020 году, 86 млн тонн в 2021 году и 89,6 млн тонн в 2022 году.