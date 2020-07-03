Ким Чен Ын заявил о «выдающихся успехах» КНДР в борьбе с коронавирусом

Алматы. 3 июля. КазТАГ – Председатель КНДР Ким Чен Ын заявил о «выдающихся успехах» Северной Кореи в борьбе с коронавирусом, сообщает The Print.

«Верховный лидер Северной Кореи Ким Чен Ын назвал выдающимися и успешными меры, предпринятые его страной для борьбы коронавирусом, и заявил, что ему удалось не допустить распространения инфекции», — говорится в сообщении в пятницу.

При этом Ким Чен Ын добавил, что КНДР удалось не только предотвратить распространение вируса, но и поддерживать стабильную эпидемиологическую обстановку.

«Мы полностью предотвратили проникновение злокачественного вируса и поддерживали стабильную противоэпидемическую ситуацию, несмотря на всемирный кризис в области здравоохранения, который является блестящим успехом», — сказал он во время заседания политбюро.

Как сообщается, Северная Корея не сообщала ни об одном подтвержденном случае коронавируса, однако министерство здравоохранения КНДР сообщило о том, что протестировало 922 человека, и у всех был отрицательный результат. По данным ВОЗ, в Северной Корее были вновь открыты школы, но массовые собрания по-прежнему запрещены.