Ким Чен Ын заявил о «выдающихся успехах» КНДР в борьбе с коронавирусом

Новости 111 0

Алматы. 3 июля. КазТАГ – Председатель КНДР Ким Чен Ын заявил о «выдающихся успехах» Северной Кореи в борьбе с коронавирусом, сообщает The Print.

«Верховный лидер Северной Кореи Ким Чен Ын назвал выдающимися и успешными меры, предпринятые его страной для борьбы коронавирусом, и заявил, что ему удалось не допустить распространения инфекции», — говорится в сообщении в пятницу.

При этом Ким Чен Ын добавил, что КНДР удалось не только предотвратить распространение вируса, но и поддерживать стабильную эпидемиологическую обстановку.

«Мы полностью предотвратили проникновение злокачественного вируса и поддерживали стабильную противоэпидемическую ситуацию, несмотря на всемирный кризис в области здравоохранения, который является блестящим успехом», — сказал он во время заседания политбюро.

Как сообщается, Северная Корея не сообщала ни об одном подтвержденном случае коронавируса, однако министерство здравоохранения КНДР сообщило о том, что протестировало 922 человека, и у всех был отрицательный результат. По данным ВОЗ, в Северной Корее были вновь открыты школы, но массовые собрания по-прежнему запрещены.

Коронавирус обострил нефтяную войну Коронавирус обострил нефтяную войну
12377

 

Похожие материалы:

  1. ВОЗ заявила о тесном сотрудничестве с Китаем в борьбе с COVID-19
  2. Дети до 10 лет редко заражаются коронавирусом друг от друга, уверяет канадский ученый
  3. Трамп Токаеву о борьбе с коронавирусом: Мы продолжим наши совместные усилия
  4. Гумпомощь в виде тест-систем готова оказать Россия Казахстану в борьбе с коронавирусом
  5. Назарбаев заболел коронавирусом

Новости партнеров

Загрузка...