Нур-Султан. 3 июля. КазТАГ — Президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал поправки в законодательные акты по вопросам аудиторской деятельности, сообщает пресс-служба Акорды.

«Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам аудиторской деятельности», — говорится в сообщении в пятницу.

Напомним, 25 июня на заключительной сессии сената парламента РК Закон РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам аудиторской деятельности». Закон разработан для дальнейшего совершенствования законодательства в этой сфере с учетом международной практики, повышения качества путем установления прозрачных требований по проведению контроля качества и аттестации аудиторов.

Ранее мажилисмены предложили освободить от обязательного аудита организации со среднегодовым доходом свыше 1,5 млн МРП.

1 МРП = Т2778