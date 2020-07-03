Сажать судей и депутатов за незаконное предпринимательство на более долгий срок хотят в РК

Нур-Султан. 3 июля. КазТАГ – Сажать судей и депутатов за незаконное предпринимательство на более долгий срок хотят в Казахстане, передает корреспондент агентства.

«Предлагается санкции за незаконное участие в предпринимательской деятельности лиц, уполномоченных на выполнение госфункций и приравненных к ним лиц, увеличить с одного года до трех лет, а в отношении лиц, занимающих ответственную госдолжность (политические госслужащие, госслужащие корпуса «А», депутаты парламента, судьи) – с четырех лет до пяти лет», — говорится в представленной в пятницу концепции проекта закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия коррупции».

Незаконное участие в предпринимательской деятельности и получение взятки, как отмечается, признаются экспертами как наиболее опасными коррупционными преступлениями, а соответствующие нормы уголовного закона определяются как смежные, содержащие сходные признаки.

«В обоих случаях субъекты используют свое должностное положение для достижения корыстной цели. Отличие состоит в том, что при совершении преступления, предусмотренного статьей 366 (получение взятки) УК РК, должностное лицо получает предмет взятки за служебное поведение в пользу других лиц, а при посягательстве, предусмотренном статьей 364 (незаконное участие в предпринимательской деятельности) УК РК, материальные средства, получаемые виновным, являются доходом от предпринимательской деятельности, в которой он незаконно участвует, используя административный ресурс», — пояснили разработчики поправок.

Зачастую, по их словам, создание и участие должностных лиц в деятельности коммерческих компаний обусловлено использованием данных организаций для хищения бюджетных средств.

«Необходимо отметить, что незаконное участие должностных лиц в предпринимательской деятельности направлено не только против порядка государственного управления, но и против прав добросовестных предпринимателей, в том числе права на свободную конкуренцию. Так, добросовестные предприниматели лишаются возможности участвовать в конкурентной борьбе за получение государственного контракта. Указанные обстоятельства требуют принятие решительных мер, в том числе законодательного характера направленных на противодействие данному виду преступной деятельности», — считают авторы поправок.

По их словам, «оперативно-следственная практика антикоррупционной службы показывает, что поступающие на госслужбу предприниматели, передав имеющийся у них бизнес в доверительное управление, начинают активное лоббирование своих интересов в госорганах, в подведомственных организациях, на которое имеется определенное влияние».

«Такие деяния возможно эффективнее выявлять с помощью специальных оперативно-разыскных мероприятий, непосредственно затрагивающих охраняемые законом неприкосновенность частной жизни, тайну переписки, телефонных переговоров, телеграфных сообщений и почтовых отправлений, а также право на неприкосновенность жилища (негласные аудио- и (или) видеоконтроль лица или места; негласные контроль, перехват и снятие информации, передающейся по сетям электрической (телекоммуникационной) связи; негласное получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами; негласное снятие информации с компьютеров, серверов и других устройств, предназначенных для сбора, обработки, накопления и хранения информации; негласный контроль почтовых и иных отправлений; негласные проникновение и (или) обследование места). В свою очередь, согласно требованиям подпункта 1) пункта 4 статьи 12 Закона «Об оперативно-розыскной деятельности» для проведения СОРМ по статье 364 УК ее следует отнести ее к категории преступлений средней тяжести и включить в указанный подпункт», — пояснили разработчики.

Также отмечается, что санкции, аналогичные предлагаемым, «уже предусмотрены по другим коррупционным преступлениям».

«Так, согласно части первой статьи 362 (превышение власти или должностных полномочий) УК РК превышение власти или должностных полномочий лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом наказывается лишением свободы на срок до трех лет. В соответствии со статьями 361 (злоупотребление должностными полномочиями), 370 ( бездействие по службе) УК РК лицо, занимающее ответственную государственную должность, наказывается ограничением свободы или лишением свободы на срок до пяти лет. А к примеру, по статье 365 (воспрепятствование законной предпринимательской деятельности) УК РК лицо, занимающее ответственную государственную должность, наказывается ограничением свободы или лишением свободы на срок до семи лет», — уточнили авторы концепции.

Они считают, что в случае включения только части 3 статьи 364 УК в перечень преступлений, по которым проводятся СОРМ с санкции прокурора (закон «Об ОРД»), тогда из круга субъектов данного преступления будет исключен основной костяк субъектов этого преступления, а именно лица, уполномоченные на выполнение государственных функций, либо приравненные к ним лица (предусмотренные частью 1 статьи 364 УК), а останутся только лица, занимающие ответственную должность, «что в итоге не решит имеющиеся проблемы привлечения к ответственности лиц за хищение бюджетных средств».

«Диспозиция статьи 364 УК предусматривает участие должностных лиц в управлении организацией, осуществляющей предпринимательскую деятельность, лично или через доверенное лицо. По мнению экспертов (Борчашвили И.Ш.) такое «представительство» не должно рассматриваться только через призму гражданского законодательства, так как на практике письменной доверенности никто не выписывает. В этой связи, экспертами предлагается закрепить понятие «доверенные лица» в примечании к статье 364 УК (не только «представители» по гражданскому законодательству (супруги, либо лица действующие на основании доверенности), но и родственники и другие лица, которые находятся в материальной, служебной или иной зависимости и которые исполняют поручения должностного лица по управлению компанией», — добавили авторы поправок.