Нур-Султан. 3 июля. КазТАГ — Лишь на западе и юго-западе Казахстана сохраняется погода без осадков в пятницу, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«Южный циклон, и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы сохраняют неустойчивый характер погоды на большей части республики – местами пройдут дожди с грозами, на севере, северо-востоке и в центре местами сильные, шквал, возможен град. Лишь на западе и юго-западе РК сохраняется погода без осадков. Местами ожидаются усиление ветра, на северо-западе – ночью и утром туман», — говорится в сообщении.

В Нур-Султане облачно, дождь, временами сильный, гроза, возможен град. Ветер северо-восточный 9-14, порывы 15-20 метров в секунду. Температура днем +20+22, ночью +14+16.

В Алматы облачно, кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный 2-7, при грозе 10 метров в секунду. Температура днем +25+27, ночью +15+17.

В Шымкенте переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 8-13 метров в секунду. Температура днем +28+30, ночью +18+20.

В Акмолинской области дождь с грозой, град, шквал, ветер 15-20 метров в секунду. Днем +17+22, ночью +8+13.

В Восточно-Казахстанкой области ожидаются дождь с грозой, град, шквал, ветер 15-20, порывы до 25 метров в секунду. Днем +25+30, ночью +12+17.

В Карагандинской области дождь с грозой, град, шквал, ветер 15-20, порывы 25 метров в секунду, на большей части сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +18+23 (на юго-западе +26+31), ночью +10+15 (на юге +18).

В Алматинской области дождь с грозой, ветер 15-20 метров в секунду, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +25+30, ночью +14+19.

В Туркестанской области дождь с грозой, ветер 15-20 метров в секунду, на большей части сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +25+33, ночью +15+20.

В Павлодарской области днем дождь с грозой, местами возможен град, ветер 15-20 метров в секунду. Днем +25+30, ночью +14+19.

В Жамбылской области без осадков, усиление ветра местами 15-20 метров в секунду, на большей части сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +24+29, ночью +12+17.

В Костанайской области дождь с грозой, ветер 15-20 метров в секунду, возможен туман. Днем +19+24 (на юго-западе +29), ночью +5+10 (на юге +15).

В Северо-Казахстанской области дождь с грозой, град. Днем +20+25, ночью +11+16.

В Мангистауской области без осадков. Днем +30+35 (на севере +27), ночью +17+22 (на севере +14).

В Атырауской области без осадков, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +28+33, ночью +15+20.

В Кызылординской области без осадков, усиление ветра 15-20 метров в секунду, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +28+33, ночью +12+17.

В Актюбинской области дождь с грозой, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +23+28 (на юге +31), ночью +8+13 (на юге +16).

В Западно-Казахстанской области дождь с грозой, град, ветер 15-20 метров в секунду, сильная жара. Днем +27+32 (на юге +35), ночью +13+18 (на юге +22).

«На большей части Туркестанской Кызылординской, Жамбылской, местами Алматинской, Карагандинской, на юге Актюбинской, на западе Атырауской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность», — предупредили синоптики.