Вторая мировая волна

Футурологические фантазии

1

Что приключилось с обитателями третьей от Солнца планеты в 2020 году? Отчего у нескольких миллиардов её обывателей образовался в сознании так называемый пердимонокль? И перепуганные насмерть sapiensы всех континентов стали схожи с уэллсовским невидимкой, который напяливал на себя маску, натягивал очки, перчатки, облачался в какие-то тряпки, чтобы хоть как-то обозначить очертания своего жалкого существования?

Дьявольская злокозненность всемирного кирикуку состоит в том, что моровая напасть не выдумана из головы. Рибонуклеиновая бяка есть, и она взяла на абордаж дряблую, измученную нарзаном человеческую плоть, поселилась в ней и бесчинствует, как пьяная шлюха в борделе. То есть приключилась очередная катавасия, которая на суховатом, но исчерпывающе точном языке медиков называется эпидемическая вспышка. Это понятно. А вот действия властей всех мастей вкупе с взбесившимися СМИ и телевидением сходу объяснить невозможно

***

Планета Земля, как известно, несётся по орбите вокруг светила со скоростью 30 километров в секунду. И мы, ползающие по ней, тоже. Вроде, ерунда, но в час это будет 107 тысяч километров. Вообразим, что некто всесильный попридержал наше небесное тело, поймавши его за невидимый хвост. Убавил скорости километров на сто. Или даже на тысячу. Что произойдёт? Это надо физиков спрашивать, но нетрудно догадаться. Знакомый патологоанатом рассказывал, что что когда трупы после авиакатастрофы привозят в морг, то у них (если они не разорваны на части), как правило, нет голов. Будто бритвой срезаны. Скорость лайнера и пассажиров во время полёта одинакова, около 1000 километров в час. Но когда самолёт в безнадёжном пике сталкивается с землёй, она гасится в одно мгновение, и его достаточно, чтобы пассажирам снесло черепа. Потому что голова – самая тяжелая часть тела. Масса + скорость + энергия, вот вам и гильотина. Всё просто, как в школьном учебнике физики.

***

«Пандемия 2020» и стала таким торможением. Дёрнули ручку Вестингауза, и вода из сливного бачка рухнула Ниагарой, и всё сущее смешалось, повалилось на бок, на спину, на затылок, носом в дерьмо или задницей об асфальт. Кому как досталось, но голову снесло большинству. Полагаю, последствия этого бедлама сравнимы с эффектом войны. Не термоядерной, а обычной. Но всё же мировой, если подсчитать чудовищные прорехи мирового хозяйства. Убыль населения меньше, но, во-первых, батл ещё не кончился, а, во-вторых, зачем перемалывать в безобразный фарш такое количество sapiensов? Довольно и того, что им сделана бескровная лоботомия. Они стали пугливы и послушны, как марионетки в ярмарочном балагане. Они стали просто homo. Хомики, гномики, живут в домике, который с краю. Ничего не знаю, не вижу, не слышу, Карабас, почини мою крышу!

Однако мольбы эти тщетны. Барабас, этот старый дурак, умеет лишь приклеенной бородой трясти, а если и примется за дело, то лишь всё испортит и усугубит.

2

Кто замастырил этот вселенский шухер на бану?

Уверен, что авторская группа телесериала «Пандемия 2020» вообще никак не формализована. Едва ли сценаристы знакомы лично, что нынче не имеет значения. Идеи, как известно, носятся в воздухе, а как они сгущаются в людских головах сказать трудно. Когда водный раствор пересыщен хлоридом натрия, достаточно бросить в него один кристаллик. И вокруг него начнёт складываться структура. Это просто химия из школьного учебника, никакой мистики.

Кто они?

Допускаю, что это сравнительно молодые люди от 35 до 45 лет – их возраст выдают жанровые признаки придуманного ими флешмоба. Они, как мне кажется, торчат в околополитической массовке: референты, спичрайтеры, советники всех мастей, мелкие шестёрки всяких фондов и эксцентричных партий, самонадеянные журналюги диковинных изданий, ассистенты, гнобящиеся на кафедрах провинциальных универов, непризнанные шизокрылые литераторы, психи-одиночки всех мастей и прочая, страдающая мегаломанией креативная сволочь, включая ссучившихся или опущенных блогеров, туды их в качель.

Некоторые из них учились, вероятно, в недурных заведениях – Йель, Оксфорд, Кембридж, Сорбонна, Массачусетс. МГУ маловероятен, а КазГу исключён.

Они внуки хиппи и дети яппи. Они зачаты в результате свального промискуитета под травку и героинчик, под ленноновский припев: All you need, is love. Это многое объясняет. То есть они потомки бунтарей 60х, набравшие критическую массу для нового кипеша, но, в отличие от дедов, эти не попрутся устраивать уличные потасовки. Они придумали кое-что покруче. Их слоган – all, you need, is your shitty life. Всё, что вам нужно, это ваша говёная жизнь. Они придумали нового бога, имя ему – Ковид. Когда он сдохнет от старости, они призовут нового и назовут его, допустим, Говнид. Это уже не важно, ибо так называемое «человечество» уже подсажено на тупую иглу. И «пандемия» не кончится никогда.

Cui prodest? Кому выгодно?

Предполагаю, что внутри этой броуновской тусы вызрели свои бесноватые пророки, полусумасшедшие жрецы и маргинальные философы, чем-то напоминающие по темпераменту какого-нибудь Славоя Жижека. Не исключаю, что они состряпали что-то вроде «Протоколов ковидных мудрецов», которые удалось подсунуть болванам, мнящим себя «политической элитой». И болваны соблазнились этой туфтой, поскольку узрели в ней химерический образ «новой реальности», где они будут править вечно.

От винта!

Если мои предположения верны, то все эти меркели-путины-джонсоны-макроны-трампы, равно как и мелочёвка из советских партократов, сдуру вообразивших себя отцами нации, уже списаны со счетов. Им предъявят обвинения в преступлениях против человечности. Это ведь они устроили бардак всемирного масштаба, повлекший за собой страдания миллиардов (!) ни в чём не повинных людей. Их снесут. Другого способа избавиться от замшелого хрычья у новых бунтарей просто нет.

То есть эта свистопляска выгодна тем, кто считает себя грядущей элитой, гоношащейся до времени в мутных заводях офисного планктона. Возможно, эту шайку-лейку поддерживают наследники громадных состояний, мажорики из крупнейших финансовых кланов. Но это не соросы-гейтсы и уж точно не грефы-чубайсы, которые тоже пойдут на свалку.

3

Что ими движет?

Ребятки, о которых идёт речь, не собираются совершенствовать этот мир. Им одинаково безразличны как чахлые от вечного недоедания миражи марксизма, так и обожравшееся общество потребления. Они поставили на другую карту: миром правит не трах, а страх! Сначала эти невидимые оболтусы придумали климатическую истерику, но фигурка больной девочки произвела комическое впечатление. Тогда они сочинили Ковид. Точнее, присмотрелись к эпидемической истории человечества, вычленив из неё самые выразительные фрагменты, и составили план, долженствующий коренным образом изменить жизнь. Не улучшить, а именно преобразить до неузнаваемости.

4

Quo vadis? Камо грядеши?

Христос, как известно, отвечая на этот вопрос, сказал, что идёт на смерть. Участь, уготованная землянам таинственными заговорщиками, представляется мне не столь печальной, хотя она тоже не мёд.

Первое.

Они дождутся часа, когда всемирный раскардаш, усиливающийся всё новыми «волнами пандемии», достигнет силы вулканического извержения, а всеобщее безумие растечётся по планете, как лава кипящая. Повсеместно начнутся погромы и дичайшая резня. Восстанут из гробов истлевшие обиды, и Ковид, словно Вий, явится на шабаш, чтобы ткнуть железным пальцем в центр мелового круга, где корчится от страха несчастный Хома. Америка уже показала, как это выглядит.

Всевозможные нехватки, возникающие из-за неуправляемого спроса, станут повседневностью, и это уже не только пустота аптечных полок, но и хлебных лавок. Ропот недовольства будет подавляться инфекционными вбросами, а раскочегаренная мнительность доведённых до отчаяния обывателей заставит их глотать любую чушь, исходящую как от лукавых фармацевтов, так и от испуганных пастырей, которые, не в силах справиться с надвигающимся хаосом, то и дело будут нажимать на алармические кнопки.

Воющий сиренами угар загадочной пневмонии, клубящейся в Алма-Ате, в Астане и вообще в стране уже показал, как это будет.

Второе.

Всё произойдет медленно и неправильно, как говаривал Венедикт Ерофеев.

Сиэтл, где мелкая блатота, одуревшая от дозволенного беспредела, захватила часть города и поставила ментов раком, может стать сценарием ближайшего будущего. Мир постепенно, шаг за шагом, с приливами и отливами, с передышками и новыми бомбёжками вплотную приблизится к первобытной анархии.

И тогда в крупных, знаковых городах и странах появятся первые апостолы «новой реальности». Эти гламурные черти будут выскакивать из табакерки не разом, а по очереди, заполняя все ячейки социальных сетей, все ютюбы и что там ещё придумают к тому времени. Они найдут простые, но пронзительные слова. Скажут, что цивилизация зашла в тупик, что люди забыли Бога, и он наслал на них проклятие. Что мать-природа изнемогает под бременем ненасытного племени, и заслужить её прощение можно лишь смирением, постом и молитвами в келье под елью. Не время вопить, но время забить хавальники кляпами масок. Время обнимать, и время уклоняться от объятий, соблюдая овечью дистанцию брейгелевских слепцов. Ну, в общем, всю эту чушь, которая давно уж тарахтит погремушкою в пустых головах.

Но им поверят. К ним потянутся. И возлюбят их, как спасителей. И воскликнут восторженным хором: ведите нас к новым просторам!

Третье.

Вот здесь апостолы новой веры и воспарят. И обвинят нынешнюю политическую элиту в преступлениях против человечности, иона будет сметена праведным гневом рассерженных масс. А вместе с президентами, канцлерами, премьерами и прочими администраторами исчезнет и прежняя политическая система с её партиями, выборами, парламентами, армиями, полицией, судами, тюрьмами, валютой, гербами, флагами, гимнами, национальными государствами. Но таинственный и непобедимый вирус останется. Он станет краеугольным камнем ковид-цивилизации, где не найдётся места прежним понятиям, таким как глобализация, демократия, суверенная государственность, народ, этнос, права человека, гуманизм и культура.

5

Будет представлена новая реальность, состоящая из трёх сфер, разделённых непроходимыми границами.

Рай. Чистилище. Ад.

Страны бывшего «золотого миллиарда» составят первый слой, где сохранится высокий уровень потребления, образования, медицины и досуга. Бумажные деньги исчезнут, их заменит криптовалюта. Востребованными профессиями останутся лишь специалисты по цифровым технологиям, по робототехнике, программисты, преподаватели естественных и точных наук. Остальные занятия превратятся в хобби. Сохранятся живописные оазисы фермерских хозяйств, поставляющих качественные продукты для состоятельных господ первого слоя. Ковид на этой территории исчезнет, но появятся «иммунные паспорта», которые заменят гражданство привилегированного района, а проштрафившихся будут изгонять в низлежащую сферу, лишая их «вирусной» чистоты и возможности когда-либо вернуться.

Обитателями чистилища станут люди второго сорта, бывшие граждане стран, кучковавшихся когда-то вокруг «золотого миллиарда», то есть его сателлиты. Уровень жизни на несколько порядков ниже, часть населения занята производством пищи, в основном, генно-модифицированной. Сохранятся незначительные участки, требующие ручного труда и высокой квалификации, всё остальное будут продуцировать роботы. Подавляющая часть населения окажется без работы, но вместо пособий получит нормы пищевого, вещевого довольствия, бесплатные жилища в спальных районах с минимумом санитарного и коммунального обеспечения. Школьное обучение станет дистанционным, медицинская помощь ниже среднего уровня, но бесплатная. Возможность перемещения в элитный слой будет строго ограничена по принципу «грин карт». Пёс по имени Ковид останется в сторожевой будке, изредка скаля зубы и порыкивая, поэтому строжайшие санитарно-гигиенические нормы воцарятся надолго, их соблюдению поспособствуют лояльные ковид-режиму соседи, склонные к неутомимому писанию доносов. Нарушителей будут перемещать в преисподнюю.

Ад будет выглядеть как архипелаг резерваций и гетто, где разместится самая большая часть населения планеты. Он предстанет взгляду в виде однотипных городков, застроенных цементно-серыми двухэтажными бараками, сцепленными подобно вагонам бесконечного товарного состава. Пустынные улицы с редкими призраками прохожих, пайковое потребление дурной пищи (порошковое молоко, брикеты мороженного мяса неясного происхождения, просроченные рыбные консервы), строго ограниченное использование питьевой и поливной воды, электричества, но практически свободное обращение низкосортного табака, некачественного алкоголя и синтетических наркотиков, доставляемых вместе с продуктовой пайкой. Безработица воцарится полная, прирост населения минимальный, убыль его максимальная, медицинское обеспечение на уровне травмпунктов, школы наподобие церковно-приходских, но с широким доступом к компьютерным играм. Возможности вырваться из этого вяло дичающего мира не будет ни у кого, а вот ссыльные из вышестоящего слоя будут прибывать в него этапами. Почти все обитатели этого унылого Inferno, угасающие алкоголики и наркоманы, утратят способность к общественному протесту и потеряют навыки социальных связей.

6

Теперь время ответить на два самых важных вопроса.

Первый.

Кто и как будет управлять этим трёхъярусным концлагерем? Полагаю, никакого «мирового правительства» не возникнет, но из среды ковид-реформаторов выделится каста привилегированных технократов. Они построят что-то вроде «Силиконовой долины» — сеть мощнейших, бесконечно обновляющихся процессоров, возможности которых максимально приблизятся к показателям гениального мозга, но без эмоциональных отягощений и животных инстинктов. Это будет некий фантастически оснащённый цифровыми технологиями Всемирный Госплан, способный отслеживать всё на свете: от наличия энергетических и пищевых ресурсов до каждодневного фиксирования численности человеческой популяции, то есть каждого индивида с момента зачатия и до смерти. Для этого потребуются изощрённые способы тотального биологического контроля. Всемирный Госплан будет править авторитарно, основываясь на собственных расчётах, перекрывая либо перенаправляя жизнеобеспечивающие потоки, и вовремя включая ковидоподобные алармы.

Второй вопрос — last, but not least – энергетические ресурсы ковид-цивилизации. От углеводородного сырья она, скорее всего, постепенно откажется, а на смену ему придёт ядерная энергетика. Атомные электростанции построят на территории «чистилища», а отходы будут хоронить в «аду», где же ещё.

Этот неиссякаемый источник энергии, соединившийся с роботизированными технологиями, способен удовлетворить минимальные биологические потребности рассортированного человечества, численность которого будет неуклонно снижаться.

7

Назовите эти картинки утопией или антиутопией, как угодно. Важно, что в ней нет ничего выдуманного, ничего фантастического. Всё, что составляет узлы этого пазла, уже существует в реальности. Можно назвать такую версию конспирологическим бредом – извольте. Буду рад, если ошибаюсь.

Следует помнить, что мы наблюдаем не первую попытку причесать цивилизацию, униформировать её, построить повзводно, поротно, одного линейного дистанция, первый полк прямо, остальные колонны за ним, шаг вправо, шаг влево, прыжок на месте считается за побег, Ковид открывает огонь без предупреждения.

Как долго продлится эта хренотень? Чёрт знает.

Но стоит помнить, что был уже один бесноватый фраерок, который ухитрился пролезть в фюреры и учредить тысячелетний Райх. Да только через 12 лет оказался он в яме с простреленным черепом и осколками цианистой ампулы на зубах, по которым его, трижды сожжённого, кое как опознали, чтобы сжечь окончательно и прикопать так, что ни одна собака не нашла.

Не исключено, что этот мушель под названием Вторая Мировая Волна нас и ожидает.

***

Фото: iz.ru (кадр из сериала «Чернобыль»)



© ZONAkz, 2020г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.