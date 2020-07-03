Осужденный в 2019 году экс-ответсек МКС в 2020 году оштрафован на Т411 млн – «антикор»

Нур-Султан. 3 июля. КазТАГ – Осужденный в 2019 году бывший ответственный секретарь министерства культуры и спорта Казахстана Куатжан Уалиев в 2020 году был оштрафован на Т411 млн, следует из сообщения антикоррупционной службы.

«В 2020 году самый крупный штраф в Т411 млн наложен судом на бывшего ответственного секретаря министерства культуры и спорта Уалиева», — говорится в распространенном в пятницу сообщении антикоррупционной службы.

Напомним, 30 октября 2019 года приговором суда №2 Нур-Султана Уалиев был осужден к восьми годам лишения свободы в колонии-поселении. Тогда же судья пояснял, что не назначил Уалиеву штраф, так как он не имеет сбережений.

«Эта сумма составляет Т822 352 500. Это баснословные деньги. С учетом того, что не представлено (данных о наличии такой суммы), я не стал назначать такое наказание», — заявил тогда судья Канат Тобагалиулы.