Представлены правила въезда в Казахстан на период 14-дневного усиления карантина

Нур-Султан. 3 июля. КазТАГ – Правила въезда в Казахстан на период 14-дневного усиления карантина представило посольство РК в России, передает корреспондент агентства.

На период карантинных ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции, кроме граждан Казахстана, в страну могут въехать граждане других государств, а именно:

– обладатели вида на жительство в Казахстане;

– лица, имеющие близких родственников – граждан Казахстана (супруг(а), родители, дети), при наличии подтверждающих документов;

– лица, следующие на похороны близких родственников (родители (родитель), дети, усыновители (удочерители), усыновленные (удочеренные), полнородные и не полнородные братья и сестры, дедушка, бабушка, внуки) при наличии подтверждающих документов, а также лица, сопровождающие к месту захоронения тела (прах) умерших членов семьи и близких родственников;

– лица, следующие для ухода за тяжелобольными членами семьи и близкими родственниками (родители (родитель), дети, усыновители (удочерители), усыновленные (удочеренные), полнородные и не полнородные братья и сестры, дедушка, бабушка, внуки), при наличии подтверждающих документов лечебного заведения о тяжелом заболевании и др;

– родители (опекуны или попечители), сопровождающие несовершеннолетних граждан Республики Казахстан, проходящих обучение в учебных заведениях на территории иностранных государств;

– лица, следующие на лечение, при наличии подтверждающих документов казахстанских учреждений здравоохранения;

– лица, осуществляющие трудовую деятельность на территории Казахстана, при наличии подтверждающих документов и оформленного приглашающей организацией разрешения на въезд в страну;

– лица, являющиеся гражданами тех стран, с которыми Казахстан возобновляет прямое воздушное сообщение (Турция, Южная Корея, Япония, Грузия, Таиланд, Китай, Венгрия, Индия, Германия, Чехия и Малайзия), основное условие – лицо должно следовать из данной страны прямым рейсом.

«Гражданам России, в том числе несовершеннолетним, для въезда в Казахстан необходим загранпаспорт», — уточнили в пресс-службе посольства РК в пятницу.

Согласно последнему постановлению главного государственного санитарного врача Казахстана, прилетающие из-за рубежа авиарейсами, предоставившие справку об отсутствии коронавируса методом ПЦР, выданную не ранее чем за пять дней до прилета, освобождаются от обязательного карантина. Им проводится разъяснение о возможных симптомах COVID-19 с получением соответствующей расписки. Экипажи авиакомпаний подлежат медицинскому наблюдению по месту проживания (пребывания) путем обзвона (при возможности видеообзвона).

«Без наличия ПЦР-справки об отсутствии коронавируса прилетающие отправятся на двое суток в карантинный стационар для проведения лабораторного обследования. После получения его результатов лица с положительным тестом переводятся в инфекционный стационар, с отрицательным – получают разъяснение о возможных симптомах COVID-19 с получением соответствующей расписки. Лица с признаками, не исключающими COVID-19, минуя карантинный стационар, госпитализируются в провизорный стационар. В случае, если у пассажиров будет высокая температура, то их изолируют на 14 дней и поместят в стационарный карантин», — добавили в посолсьстве.

Прибывающие через железнодорожные, автопереходы и другими путями, кроме авиа, из Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Узбекистана пройдут анкетирование, также у них возьмут анализы для прохождения ПЦР. После чего они продолжат следование по своему маршруту.

«В случае положительного теста на COVID-19 информация передается в департамент контроля качества и безопасности товаров и услуг (ДККБТУ) и управление здравоохранения того региона, который указан в анкете прибывшего. После чего он подлежит медицинскому осмотру. При наличии признаков COVID-19 гражданин направляется на госпитализацию в инфекционный стационар. При их отсутствии ему разъясняется о возможных симптомах COVID-19 и о необходимости обратиться за первичной медико-санитарной помощью, а также проинформировать о положительном результате обследования на COVID-19», — сказано в сообщении.

При этом, вышеперечисленные требования не касаются правительственных делегаций Казахстана и членов официальных делегаций иностранных государств и международных организаций, прибывающих по приглашению министерства иностранных дел РК.

«Прибывающие из-за рубежа сотрудники дипломатических представительств, консульских учреждений и представительств международных организаций, аккредитованных в Республике Казахстан, и члены их семей подлежат лабораторному обследованию на COVID-19 по месту проживания/пребывания. С ними проводится разъяснение о возможных симптомах COVID-19 с получением соответствующей расписки», — добавили в казахстанском диппредставительстве в России.

Напомним, с 5 июля в Казахстане на 14 дней ужесточают ограничительные меры в связи с ситуацией с коронавирусом.