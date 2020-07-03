Почти на Т54 млн нарушений выявил госаудит в медучреждениях Западного Казахстана

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Алматы. 3 июля. КазТАГ – Валентина Владимирская. Госаудит по Западно-Казахстанской области выявил нарушения на Т53,85 млн в медучреждениях, заявляет комитет государственного аудита МФ РК.

Проведенным аудитом соответствия установлены нарушения, влияющие на итоги госзакупок на Т28,25 млн, в Акжаикской районной больнице управления здравоохранения акимата Западно-Казахстанской области, следует из отчета по результатам аудита департамента внутреннего госаудита по Западно-Казахстанской области КВГА МФ РК за июнь 2020 года.

Также, согласно документу, нарушения процедурного характера, в частности: правил госзакупок, на Т21,525 млн установлены в областной многопрофильной больнице области.

Также, в областном противотуберкулезном диспансере установлены нарушения на Т4,075 млн.

Нарушения в остальных, допустивших их, учреждениях, составили меньшие суммы: аппарат акима сельского округа Махамбет — Т103 тыс, РГУ «Воинская часть 5517 Нацгвардии РК» — Т325 тыс., указывается в документе.

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В отдел архитектуры, градостроительства и строительства Каратобинского района нарушений не установлено, отмечается в документе.

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