Алматы. 3 июля. КазТАГ – Ряд зданий в Алатауском районе Алматы отключат от горячей воды с 7 по 17 июля, сообщает пресс-служба ТОО «Алматинские тепловые сети».

«С 7 по 17 июля 2020 года ряду жилых домов и иным зданиям, расположенным на территории микрорайона «Саялы-2» в контуре улица Аркалык — северная сторона БАКа — восточная сторона пробиваемой улицы Саина, приостановят горячее водоснабжение.

Ограничения вводятся из-за проведения ремонтных работ водогрейного оборудования в котельной «Саялы-2», — говорится в сообщении в пятницу.

Как уточняется, запланированные в рамках подготовки городского теплокомплекса к предстоящему отопительному сезону эти мероприятия необходимы для минимизации рисков в процессах производства и передачи теплоэнергии потребителям в осенне-зимний период.