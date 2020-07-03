«Обоз на Нур-Султан». Под грифом «Секретно»

То, что не сделал Назарбаев и череда председателей Национального банка с 2005 года – всего за год удалось осуществить Токаеву и Досаеву

Президентский указ исполнен. До 1 июля 2020 года Национальный банк передислоцировался в столицу. Так и хочется спросить: удачное ли место и время выбрал?

Кого Досаев увез в Нур-Султан?

29 июня Национальный банк опубликовал пресс-релиз №24. В нем говорится о том, что в соответствии с указом президента РК передислокация Нацбанка в Нур-Султан осуществлена до 1 июля 2020 года. Расположился он по новому юридическому адресу на улице Мәңгілік Ел, 57А. А в городе Алматы открыто постоянное представительство и даже руководитель назначен – заместитель председателя Нацбанка РК Дина Галиева.

На этом сообщение для СМИ и общественности обрывается – на самом интересном. В частности, нам бы хотелось узнать, весь ли центральный аппарат Нацбанка переехал, сколько именно человек собрали чемоданы, предшествовало ли этому событие сокращение персонала – примерно год назад нынешний председатель правления Ерболат Досаев говорил о том, что планируется сократить 1000 сотрудников из 3604, которые работали во всей вертикали Нацбанка РК.

А, может быть, наоборот, в связи с необходимостью открытия представительства в Алматы, пришлось рекрутировать персонал дополнительно?

В конце концов, сколько сотрудников согласились покинуть любимый город и уехать в порой ветреную, студеную и вообще не очень ласковую столицу? Есть ли такие, кто отказался? Нашлось ли для них место вне центрального аппарата – в том же представительстве или, например, в родственном Агентстве РК по регулированию и развитию финансового рынка?

Во сколько обошелся переезд?

Ну и почему финансовое ведомство налило нам воды полный чан, никак не затронув финансовый аспект? Ведь переезд такого немаленького ведомства, можно предположить, очень дорогостоящее мероприятие.

Целый год вопрос передислокации всплывал время от времени, но, надо заметить, НИ РАЗУ он не обсуждался с финансовой точки зрения. В Акорде, и в тиши кабинетов Нацбанка, даже не сомневаемся, скрупулезно подсчитывали, во сколько обойдется «обоз на Нур-Султан», но в публичное поле даже ни одной утки не прилетело – так тщательно скрывали финансовые затраты.

Еще в 2015 году, когда снова всплыла идея переезда в столицу, эксперты называли сумму в $25-30 млн. – как минимум. Как максимум – в $500 млн., в первую очередь потому, что тогда планировалось строительство комплекса EXPO 2017, в котором, предположительно, по окончанию выставки и должен был разместиться Нацбанк. Главному лоббисту Кайрату Келимбетову, который на тот момент возглавлял Нацбанк, завершить начатое не удалось, но в итоге самым чудесным образом он стал бенефициаром положения – именно он извлек все возможные выгоды, продвинув идею создания МФЦА, став его управляющим и в конце концов заполучившим необъятные площади прошедшей в Астане международной выставки EXPO 2017.

А Нацбанку в итоге, после передислокации, нужно арендовать административное здание (раз – расходы), строить собственное (два – расходы) и вообще как-то обустраивать собственных сотрудников – оплачивать им подъемные, обеспечивать их государственным жильем, соцпакетом и пр. (три – расходы).

Да, в отношении смельчаков, кто решился на переезд с собственной конторой (а кто знает, может, это была привилегия?), наконец, восторжествует социальная справедливость, ведь уже кто только из чинуш ни получил госжилье в собственность (самые шустрые – по два-три раза), а сотрудники Национального банка были лишены этого личного права на часть национального богатства!

Да кто же против? Но скажите, пожалуйста, в какую сумму обойдется весь этот банкет? Есть ли на него деньги у Национального банка? Годовой отчет за 2019 год не опубликован, и потому этот вопрос повисает в воздухе. Рационально ли делать такие траты в это непростое время, когда царит неопределенность (даже в более благоприятные экономические моменты переезд считался едва ли не блажью)?

Магнетизм столицы

Им хочется быть поближе к власти, они не могут дышать без Нур-Султана. Ну как же, там столько драйва, там решаются все денежные дела. Там головокружительные перспективы рождаются от пожатия руки в коридоре при случайной встрече. Там любой проект становится глянцем. Амбиции зажигаются в Нур-Султане.

Там всходит солнце, освещая все вокруг и освящая тебя. Там все имеет свой особенный смысл, который теряется не то что на 101 километре, но и даже на первом гектаре от административного центра страны.

Чиновники, выросшие на щедрых хлебах столицы и вдруг удалённые из неё (каким бы высоким назначение ни было), как будто бы сразу теряют смысл своего существования.

После того, как отпочковали агентство, Нацбанку как будто-то и заняться стало нечем. Не судьбой же тенге, в конце концов!..

Это так, мысли вслух, почти не имеющие никакого отношения к делу…

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