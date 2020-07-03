Петропавловск. 3 июля. КазТАГ – Полный парад планет начнется в небе 4 июля, передает КазТАГ.

«Несколько ночей, начиная с 4 июля, казахстанцы смогут наблюдать редкое небесное явление – полный парад планет», — рассказал профессор Северо-Казахстанского государственного университета им. Козыбаева Андрей Солодовник.

Он отметил, что научного термина «парад планет» не существует, но он широко используется для обозначения астрономического события, когда планеты Солнечной системы выстраиваются в одной и той же части неба.

«Великий, или полный, парад планет происходит, когда сходятся все планеты Солнечной системы. С 4 июля в нашем небе как раз можно будет наблюдать полный парад планет. В последний раз такое явление случилось в 1982 году, а в следующий раз полный парад состоится не раньше 2161 года», — сообщил ученый.

По его словам, редкое небесное явление можно будет наблюдать вплоть до 14 июля.

«Все планеты движутся близ эклиптики. Путь у них один. И иногда они довольно удачно сходятся так, что многие из них видны в одну и ту же ночь. Так будет, начиная с 4 июля, всю первую половину месяца. Парад планет – это когда планеты видны на небе близко в небольшой его части. Примерно в 3.30 и до 4.00 на небе будет шесть планет из семи возможных. Не будет Меркурия, так как он находится слишком близко к Солнцу, и оно его затмевает», — пояснил астроном.

Солодовник подчеркнул, что не стоит стараться увидеть парад именно в первый день, так как до 14 июля видимость Сатурна и Юпитера будет только улучшаться.

«Кстати, 5 и 6 июля недалеко от Юпитера и Сатурна будет Луна, и картина будет еще красивее. Затем Луна будет идти к Марсу. Так что парад продлится, и никто не опоздает не него», — заверил ученый.