Нур-Султан. 4 июля. КазТАГ — Дожди с грозами ожидаются на большей части Казахстана в субботу, возможен град, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«На большей части территории Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды – пройдут дожди с грозами, местами ожидаются сильные дожди, шквал, возможен град. В южной части и на западе РК погода без осадков. Местами ожидаются усиление ветра, на юге с пыльной бурей, на севере – ночью и утром туман», — говорится в сообщении.

В Нур-Султане переменная облачность, ночью и утром дождь, гроза. Ветер северо-западный 9-14 метров в секунду. Температура днем +21+23, ночью +12+14.

В Алматы переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 метров в секунду. Температура днем +26+28, ночью +14+16.

В Шымкенте переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13, днем порывы 15-20 метров в секунду. Температура днем +29+31, ночью +13+15.

В Акмолинской области днем местами ожидается кратковременный дождь с грозой, ночью – дождь, местами сильный с грозой, местами ожидается ночью и утром туман, днем – усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем +18+23, ночью +6+11.

В Северо-Казахстанской области местами ожидаются кратковременный дождь с грозой, ночью и утром – туман, днем – усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем +20+25, ночью +10+15.

В Туркестанской области без осадков, местами ожидается усиление ветра 15-20 метров в секунду с пыльной бурей, на большей части сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +28+33, ночью +13+18.

В Алматинской области днем местами ожидаются кратковременный дождь с грозой, усиление ветра 15-20 метров в секунду, на большей части сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +26+31, ночью +12+17.

В Кызылординской области без осадков, днем местами ожидается усиление ветра 15-20 метров в секунду, на большей части сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +31+36, ночью +15+20.

В Костанайской области местами ожидается небольшой кратковременный дождь с грозой, днем местами – усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем +22+27, ночью +10+15.

В Павлодарской области ожидается дождь, местами сильный с грозой, местами ожидаются шквал, град, усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем +20+25, ночью +12+17.

В Восточно-Казахстанской области местами ожидаются кратковременный дождь с грозой, шквал, град, усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем +23+28, ночью +10+15.

В Карагандинской области ожидается дождь, местами сильный с грозой, местами ожидается усиление ветра 15-20 метров в секунду, на юге сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, град. Днем +18+23, ночью +9+14.

В Мангистауской области без осадков, местами сильная жара. Днем +33+38, ночью +20+25.

В Атырауской области без осадков, местами сильная жара, на западе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +33+38, ночью +18+23.

В Западно-Казахстанской области без осадков, на юге местами сильная жара. Днем +30+35, ночью +18+23.

В Жамбылской области без осадков, на большей части сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +24+29, ночью +12+17.

В Актюбинской области без осадков, на юге сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +29+34, ночью +11+16.

«В ближайшие трое суток в связи с прогнозами дождей на горных реках юга,

юго-востока и востока республики ожидаются небольшие подъемы уровня воды», — предупредили синоптики.