Поправки по вопросам валютной ипотеки подписал Токаев

Нур-Султан. 3 июля. КазТАГ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал поправки по вопросам валютной ипотеки, сообщает пресс-служба Акорды.

«Главой государства подписан закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам ипотечных займов в иностранной валюте, совершенствования регулирования субъектов рынка платежных услуг, всеобщего декларирования и восстановления экономического роста», — говорится в сообщении в пятницу.

Ранее депутаты мажилиса предложили предоставить банкам право без заявления заемщика валютного ипотечного займа в целях снижения долговой нагрузки применить улучшающее условие в виде уменьшения его денежного обязательства по ипотечному займу в иностранной валюте при замене иностранной валюты на национальную валюту.