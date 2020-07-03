Токаев подписал поправки по вопросам госслужбы

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Нур-Султан. 3 июля. КазТАГ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал поправки по вопросам государственной службы, сообщает пресс-служба Акорды.

«Главой государства подписан закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственной службы», — говорится в сообщении в пятницу.

Поправки разрешают госслужащим одного органа, его ведомств и территориальных подразделений участвовать во всех внутренних конкурсах. По словам разработчиков поправок, «это позволит продвигать сотрудников по принципам меритократии, как из центрального аппарата, так и наоборот, наиболее достойных сотрудников из регионов по внутреннему конкурсу назначать в центральный аппарат».

Также поправки предоставляют территориальным подразделениям уполномоченного органа согласовывать внеконкурсные назначения. Ожидается, что данная норма позволит ускорить процесс согласования назначения и повысит самостоятельность территориальных подразделений уполномоченного органа.

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