Почти три часа тушили крупный пожар в битумоприемнике в Павлодаре (фото)

Павлодар. 3 июля. КазТАГ — Почти три часа тушили крупный пожар в битумоприемнике в Павлодаре, передает КазТАГ.

«Сообщение о возгорании в битумоприемнике на территории бывшего АО «Павлодарский картонно-рубероидный завод» поступило на пульт департамента по ЧС 02.45. В отдельностоящем битумоприемнике, принадлежащем ТОО «Стройсервис-Арсенал», горела смесь нефтяных отходов в одной из ванн для нагрева битума. (…) Общая площадь пожара составила 1,2 тыс. кв. м. Пожарные локализовали огонь в 04.40 и полностью ликвидировали пожар в 05.35», — сообщили в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) Павлодарской области в пятницу.

В ведомстве отметили, что в настоящее время устанавливаются причина пожара и причиненный ущерб.

«В тушении пожара приняли участие девять единиц техники и 32 сотрудника службы пожаротушения ДЧС области. На помощь к пожарным спасателям пришли сотрудники пожарной части по охране ТОО «Павлодарский нефтехимический завод». Для тушения огня подавали пенный генератор от автоцистерны. Тушение пожара осложнялось тем, что стены и кровля здания битумоприемника были изготовлены из металлического профлиста», — добавили в ДЧС области.