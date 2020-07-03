Нур-Султан. 3 июля. КазТАГ – Штормовые предупреждения объявлены на субботу в ряде областей Казахстана, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«Ночью 4 июля в Акмолинской области местами ожидается сильный дождь. Ночью и утром местами туман. Ветер северо-западный днем местами 15-20 метров в секунду», — говорится в распространенном в пятницу штормовом предупреждении.

Вероятность шторма оценивается в 85-90%.

«4 июля в Атырауской области ожидается сильная жара +35+38, пожарная опасность. В Атырау днем 4 июля ожидается сильная жара +36+38», — добавили в «Казгидромете».

Вероятность шторма – 90-95%.

«Днем 4 июля в Мангистауской области местами ожидается сильная жара +38», — сказано в сообщении.

Вероятность шторма составляет 90-95%.

«4 июля в Западно-Казахстанской области днем на юге сильная жара +35+38», — предупредили синоптики.

Вероятность шторма – 90-95%.