Нур-Султан. 3 июля. КазТАГ – Штормовые предупреждения объявлены на субботу в ряде областей Казахстана, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».
«Ночью 4 июля в Акмолинской области местами ожидается сильный дождь. Ночью и утром местами туман. Ветер северо-западный днем местами 15-20 метров в секунду», — говорится в распространенном в пятницу штормовом предупреждении.
Вероятность шторма оценивается в 85-90%.
«4 июля в Атырауской области ожидается сильная жара +35+38, пожарная опасность. В Атырау днем 4 июля ожидается сильная жара +36+38», — добавили в «Казгидромете».
Вероятность шторма – 90-95%.
«Днем 4 июля в Мангистауской области местами ожидается сильная жара +38», — сказано в сообщении.
Вероятность шторма составляет 90-95%.
«4 июля в Западно-Казахстанской области днем на юге сильная жара +35+38», — предупредили синоптики.
Вероятность шторма – 90-95%.