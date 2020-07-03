Собирать не более 30 человек на похоронах рекомендовал ДУМК

Астана. 3 июля. КазТАГ – Амир Касенов/Динара Халдарова. Собирать не более 30 человек на похоронах рекомендовал заместитель председателя Духовного управления мусульман Казахстана (ДУМК) наиб муфтий Ершат Онгаров.

«Для выполнения требований на похоронной молитве рекомендуется: участие только одного священника в поминальной молитве; посещать похороны только семьям и родственникам; присутствовать на похоронах не более 30 людям; не посещать похоронную молитву людям с температурой или кашлем; людям, посещающим похоронную молитву, соблюдать санитарные нормы (носить маску, носить медицинские перчатки и соблюдать дистанцию не менее двух метров)», — сказал Онгаров на брифинге в пятницу.

Он отметил, что омывание тела покойного должно проводиться в соответствии с указаниями врача.

«(Рекомендуется – КазТАГ) общее время похоронной молитвы и проповеди не превышать пяти минут; не пожимать руки во время похоронной молитвы; во время омывания мылом соблюдать дистанцию ​​не менее двух метров; разойтись как можно быстрее после захоронения тела в могиле; не посещать пожилым людям, людям со слабым здоровьем (мужчинам и женщинам) и детям похоронные молитвы; не проводить Қонақ асы; не проводить поминки после похорон либо ограничиться членами семьи», — перечислил Онгаров.

Напомним, с 5 июля в Казахстане на 14 дней ужесточают ограничительные меры в связи с ситуацией с коронавирусом.