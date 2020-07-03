Собирать не более 30 человек на похоронах рекомендовал ДУМК

Новости 47 0

Астана. 3 июля. КазТАГ – Амир Касенов/Динара Халдарова. Собирать не более 30 человек на похоронах рекомендовал заместитель председателя Духовного управления мусульман Казахстана (ДУМК) наиб муфтий Ершат Онгаров.

«Для выполнения требований на похоронной молитве рекомендуется: участие только одного священника в поминальной молитве; посещать похороны только семьям и родственникам; присутствовать на похоронах не более 30 людям; не посещать похоронную молитву людям с температурой или кашлем; людям, посещающим похоронную молитву, соблюдать санитарные нормы (носить маску, носить медицинские перчатки и соблюдать дистанцию не менее двух метров)», — сказал Онгаров на брифинге в пятницу.

Он отметил, что омывание тела покойного должно проводиться в соответствии с указаниями врача.

«(Рекомендуется – КазТАГ) общее время похоронной молитвы и проповеди не превышать пяти минут; не пожимать руки во время похоронной молитвы; во время омывания мылом соблюдать дистанцию ​​не менее двух метров; разойтись как можно быстрее после захоронения тела в могиле; не посещать пожилым людям, людям со слабым здоровьем (мужчинам и женщинам) и детям похоронные молитвы; не проводить Қонақ асы; не проводить поминки после похорон либо ограничиться членами семьи», — перечислил Онгаров.

Напомним, с 5 июля в Казахстане на 14 дней ужесточают ограничительные меры в связи с ситуацией с коронавирусом.

В большой базе данных можно больше украсть В большой базе данных можно больше украсть
2574

Похожие материалы:

  1. Численность населения Казахстана на 1 мая составила 18,71 млн человек
  2. «Карантинные выходные» могут применить не раз – санврач Нур-Султана
  3. От двух акций до более $1 млн варьировали заявки физлиц на акции «Казатомпром»
  4. Более 21% сотрудников минэнерго не считают распределение работы равномерным
  5. При превышении 200 человек на митингах в РК хотят создавать оперативные пресс-центры

Новости партнеров

Загрузка...