Погода без осадков в выходные дни ожидается лишь на западе Казахстана

Нур-Султан. 3 июля. КазТАГ — Погода без осадков 4-6 июля ожидается лишь на западе Казахстана, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«Лишь на западе Казахстана под влиянием сухих воздушных масс с районов Ирана ожидается погода без осадков, а также дальнейшее повышение температуры воздуха ночью до +17+25, днем до +32+40», — говорится в сообщении, распространенном в пятницу.

Согласно прогнозу, неустойчивый характер погоды будет сохраняться на большей части территории Казахстана.

«Пройдут дожди, местами сильные с грозами, усилением ветра, возможно выпадение града. Температура воздуха ночью на севере и центре страны будет постепенно понижаться до +5+10, местами +13», — резюмируется в сообщении.