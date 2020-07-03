Локдаун – это ошибка или идиотизм? 03.07.2020 12:30 Владислав ЮРИЦЫН Политика 102 0 Социолог Гульмира Илеуова о панике государственного управления из-за COVID-19 Похожие материалы: Токаев поручил за два дня внести предложение по вопросу введения жесткого карантина «У нас новый термин – локдаун, не путать с нокдаун» «Прошло 35 лет с тех пор, как я впервые познакомился с Елбасы». «Не локдаун, а «ограничительные меры» на 14 дней». «Лучшие дни страны впереди. Мы вместе! Мы победим! Вот наш лозунг». «Оглухонемевшие: чиновники продолжают игнорировать требования президента» «По вопросу введения жесткого карантина по аналогии с тем, который действовал в марте — мае текущего года». «Идея введения очередного «жесткого» карантина – очень большая ошибка». «Второй карантин многие не перенесут». «Кто-то должен нести ответственность за это!» Ашимбаев: Идея введения очередного «жесткого» карантина — большая ошибка