Нур-Султан. 3 июля. КазТАГ – Увольнять согласившихся получить «тестовую» взятку полицейских намерены в Казахстане, передает корреспондент агентства.

«Эффективным механизмом в противодействии коррупции может стать институт проверки государственных служащих на добропорядочность (Integrity Check) посредством искусственного моделирования коррупционной ситуации. В мировой практике проверка на добропорядочность введена в рамках общей политики гуманизации, так как уголовная ответственность не применяется. В случае выражения согласия на получение взятки, иных выгод и преимуществ тестируемый (проверяемый) подлежит увольнению. Внедрить проверку на добропорядочность предлагается, в первую очередь, в отношении государственных служащих, являющихся сотрудниками правоохранительных органов и (или) осуществляющих контрольно-надзорные функции», — говорится в представленной в пятницу концепции проекта закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия коррупции».

По словам разработчиков, для внедрения института проверки на добропорядочность необходим ряд законодательных изменений.

«Не принимая отдельного нормативного правового акта, предлагается ввести дополнительную главу в закон «О противодействии коррупции», регламентирующую механизм проведения проверки на добропорядочность. В данной главе будут изложены цели такой проверки, основные принципы, методы ее проведения, права и обязанности как тестируемых лиц (в отношении кого проводится проверка), так и «проверяющего», перечень должностных лиц, подлежащих проверке, меры ответственности за результаты проверки. Кроме того, будет подробно детализирован сам процесс проверки (подготовительные меры, оценка ситуации, фиксация результатов и так далее)», — сказано в документе.

Авторы концепции пояснили, что проведение профилактических мероприятий, направленных на проверку добропорядочности, предлагается осуществлять в рамках особого производства (конфиденциальными методами) и строго с санкции суда.

«Профилактическое мероприятие будет считаться оконченным с момента выражения тестируемого (проверяемого) лица на получение материального блага либо отказа в его получении. В случае отрицательного результата проверки (выражение согласия на получение взятки, иных выгод и преимуществ имущественного характера с использованием служебного положения) тестируемый (проверяемый) подлежит увольнению», — уточнили разработчики.

Ответственность за проведение проверки на добропорядочность они предлагают закрепить за следующими органами: 1) сотрудники уполномоченного органа по противодействию коррупции – в отношении всех государственных служащих, подлежащих проверке на добропорядочность; 2) сотрудники службы по обеспечению безопасности правоохранительного органа – в отношении сотрудников данного правоохранительного органа; 3) сотрудники органов национальной безопасности – в отношении сотрудников уполномоченного органа по противодействию коррупции.

«В целях закрепления механизма проведения профилактических мероприятий (в том числе с использованием специальных технических средств), затрагивающих неприкосновенность частной жизни, необходимо внести изменения в закон «Об оперативно-розыскной деятельности» в части дополнения оснований проведения оперативно-розыскных мероприятий материалами профилактики, свидетельствующими о коррупционной неустойчивости государственных служащих», — добавили авторы документа.

Для урегулирования вопроса об исключении уголовной/административной ответственности при проведении проверки на добропорядочность, по их словам, необходимо внесение изменений в действующее законодательство.

«В частности, необходимо статьи 366 (получение взятки), 367 (дача взятки) и 417 (провокация коммерческого подкупа либо взяточничества) УК, а также статьи 676 (предоставление незаконного материального вознаграждения физическими лицами), 677 (получение незаконного материального вознаграждения лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом) КоАП соответствующими примечаниями, исключающими уголовную или административную ответственность тестируемого (проверяемого) либо тестирующего (проверяющего) лица в рамках проверки на добропорядочность», — уточнили разработчики.

Для закрепления юридических последствий по итогам проверки на добропорядочность, по словам авторов документа, «необходимо внесение изменений в законы «О государственной службе Республики Казахстан», «О правоохранительной службе» в части расширения оснований увольнения по отрицательным мотивам».

«Помимо проведения проверки на добропорядочность только с санкции суда, необходимо законодательно установить и другие гарантии защиты от злоупотребления. К примеру, ограничение периода проверки, запрет на повторное проведение проверки в отношении одного и того же лица в течение определенного промежутка времени. Также следует исключить уголовное преследование проверяемого лица. При этом в отношении лиц, не прошедших проверку на добропорядочность, целесообразно установить запрет на занятие государственных должностей либо должностей, связанных с выполнением государственных или приравненных к ним функций, в течение последующих трех лет», — сказано в концепции.