Кто будет выходить на работу в рамках введенных ограничительных мер в Алматы

Алматы. 4 июля. КазТАГ – Две трети занятых в 14-дневный карантин будут выходить на работу в Алматы, заявил заместитель акима города Алматы Сапарбек Туякбаев.

«В Алматы количество занятых – 2 млн человек, из них в период ЧП для обеспечения жизнедеятельности города на работу выходили лишь 200 тыс. человек, что в пять раз ниже. В рамках введенных ограничительных мер на сегодняшний день ⅔ занятых будут выходить на работу. Мы сохранили базовые индустрии начиная от услуг, торговли, производства, строительства», — рассказал Туякбаев на площадке Региональной службы коммуникаций в субботу.

Также он уточнил, что перед акиматом стоит задача с одной стороны – сохранить рабочие места, доход населения, с другой – приостановить массовое распространение коронавирусной инфекции.

«За последний месяц, как мы видим, темпы заболевания растут. Чтобы приостановить тенденцию и стабилизировать ситуацию, нам пришлось принять такие меры», — резюмировал замакима.