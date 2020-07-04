Нур-Султан. 4 июля. КазТАГ – Штормовые предупреждения объявлены в трех областях Казахстана на 5 июля, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«Днем 5 июля в Кызылординской области ожидается ветер северный, северо-восточный местами 15-20 метров в секунду», — говорится в штормовом предупреждении, распространенном в субботу.

Вероятность шторма синоптики оценили в 90-100%.

«Днем 5-7 июня в Атырауской области на юге ожидается очень сильная жара +40+42. В Атырау днем 5-7 июня ожидается сильная жара +37+39», — пишет пресс-служба.

Синоптики оценили вероятность шторма в 80-85%.

«Днем 5 июля в Мангистауской области на юге ожидается сильная жара +38», — отмечают эксперты.

Вероятность шторма 90-95%.