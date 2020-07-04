Лекарства на складах в Алматы есть, вовремя не поставляют в аптеки – депутат

Алматы. 4 июля. КазТАГ – Лекарства на складах в Алматы есть, вовремя не поставляют в аптеки, заявила депутат мажилиса парламента Ирина Смирнова.

«Включились в борьбу с коронавирусом санатории Алматы: Казахстан, Коктем. Железнодорожная больница. Готовят 1 тыс. коек в Халык арена. И если в медучреждениях уже был медперсонал, то в Арене — нет. Однако, на призыв о помощи горздрава пришло 700 резюме. Наш народ желает оказывать помощь и лечить заболевших. Это резюме медработников. Из них сформируют коллектив нового медучреждения. Идет закупка оборудования и оснащение нового госпиталя. Вблизи будет развернут и военно-полевой госпиталь. Управление приобретает машины скорой помощи.

Вопрос с лекарствами и их недостатком отрабатывается. Выяснилось, что на аптечных складах лекарства есть. Но не вовремя направляются в аптеки. Почему? Вопрос изучает антикоррупция. Мне кажется, что если имеет место только желание обогатиться на ситуации, то гнать надо таких бизнесменов, которые для обогащения не жалеют жизни других граждан. Есть же поговорка: кому война, а кому мать родна. Ее никто не отменял. И сегодня есть те, кому то, что происходит — в радость. Их надо наказывать, без сомнения.

Что делаю я? Вместе со своими друзьями, чаще подругами, отвечаю за списки желающих выйти на работу волонтёров. Ведь всех их надо обзвонить, побеседовать, пригласить. И понять на какой участок они выйдут.

Также занимаемся поиском спонсоров. Вчера, к примеру, после переговоров, организация Красного полумесяца выделила 300 противочумных костюма в новый медцентр Халык арены. И это только малая часть того, что делается ими для поддержки здравоохранения. Работа идет. Но ей хочется придать мобильности», — написала Смирнова на своей странице в Facebook в субботу после посещения управления здравоохранения в качестве волонтера.