Алматы. 4 июля. КазТАГ – Какие правила будут действовать в Алматы во время усиления карантина, сообщает пресс-служба акимата города.

«Сегодня мы продолжаем укреплять материально-техническую базу системы здравоохранения. Расширяем места для провизорных и карантинных центров, готовим специалистов-медиков. Как уже сообщал, наши врачи испытывают сейчас колоссальные нагрузки – число заболевших COVID-19 растет. Поэтому сейчас особенно важно каждому алматинцу максимально ограничить контакты. Самоизоляция и соблюдение санитарных мер – не просто призыв, а правило выживания», — подчеркнул аким Алматы Бакытжан Сагинтаев в субботу.

Как уточняется, во исполнение решений государственной комиссии по стабилизации эпидемиологической ситуации по итогам заседания городской Комиссии Постановлением главного государственного санитарного врача города с 00.00 5 июля до 00.00 20 июля 2020 года на территории Алматы введены строгие ограничительные меры.

«Жителям города необходимо строго соблюдать эпидемиологический режим:

— вводятся ограничения на перемещения лиц старше 65 лет;

— запрещено проведение любых мероприятий, связанных с приглашением и скоплением людей (дни рождения, юбилеи, тои, поминки и т. д.);

— соблюдать масочный режим и социальное дистанцирование на рабочих и в общественных местах (объекты торговли, улицы, парки, аэропорт и др.), общественном транспорте.

Посещение парков, площадей и скверов, набережных и иных мест отдыха населения без развлекательных объектов допускается группами не более трех человек или членов одной семьи с соблюдением социальной дистанции. Также разрешены индивидуальные тренировки на открытом воздухе.

В профилактических целях будет проводиться дезинфекционная обработка подъездов и дворовых территорий многоквартирных жилых домов с периодичностью два раза в неделю, а также улиц и мест общего пользования, очаговых подъездов многоквартирных жилых домов.

В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции COVID-19 на указанный период вводится запрет на деятельность следующих объектов повышенного риска заражения:

— торгово-развлекательные центры, торговые дома, торговые сети, за исключением находящихся в них продуктовых супермаркетов, аптек и стационарных объектов питания с летними террасами и отдельным входом;

— развлекательные учреждения (караоке, кальянные, бильярд, компьютерные клубы, букмекерские конторы, ночные клубы, боулинг-центры, аттракционы, детские игровые площадки, батуты и другие), кинотеатры, фудкорты, банкетные залы;

— крытые продовольственные, а также непродовольственные рынки;

— непродовольственные магазины площадью более 500 кв. м, за исключением доставки;

— детские оздоровительные лагеря, образовательные центры, детские кабинеты коррекции, детские дошкольные учреждения (кроме дежурных групп), места детского досуга и дополнительного обучения;

— объекты культуры, музеи, театры, выставки и другие объекты с массовым скоплением людей;

— религиозные объекты (мечети, церкви, соборы, синагоги и др.);

— спортивные объекты (спортивные поля, комплексы, кружки, секции, бассейны и др.), за исключением спортивных баз, аккредитованных Национальным олимпийским комитетом;

— SPA-центры, тренажерные залы, фитнес-центры, спортивно-оздоровительные центры, бассейны, городские, общественные пляжи, аквапарки, общественные бани, сауны, салоны красоты, парикмахерские, центров и салонов, оказывающих косметические и косметологические услуги, услуги маникюра и педикюра, кабинеты массажа.

Также вводится запрет на проведение экскурсионных, корпоративных, групповых выездов на природу, за исключением индивидуальных, не более трех человек или членов одной семьи, проведение собраний, советов, конференций, форумов, семинаров, съездов, выставок, тренингов, обучающих курсов и других мероприятий со скоплением людей, а также семейных, памятных мероприятий (банкетов, свадеб, юбилеев, поминок и т. д.), в том числе на дому и иных мероприятий с массовым скоплением людей, в том числе на открытом воздухе.

Разрешена деятельность:

— медицинских центров (по записи) с соблюдением требований зонирования и усиленного санитарно-дезинфекционного режима;

— аптек, продовольственных магазинов (мини-маркеты, супермаркеты, гипермаркеты), продовольственных и непродовольственных рынков (вне зданий) с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима;

— объектов общественного питания на открытом воздухе и в помещении с установлением в зале не более 30 посадочных мест, без проведения коллективных мероприятий с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима. Допускается работа навынос и доставку;

— деятельность промышленных предприятий с непрерывным производственным циклом; а также строительные работы на открытом воздухе с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима.

Руководителям государственных органов (организаций, предприятий), органов квазигосударственного сектора, национальных компаний, иных организаций, а также субъектов предпринимательства необходимо обеспечить перевод не менее 80% сотрудников на дистанционную форму работы (при штатном расписании более 30 сотрудников).

Кроме того, руководителям организаций, предприятий, независимо от форм собственности, нужно на всех объектах обеспечить усиленный дезинфекционный режим и соблюдение требований санитарно-карантинных и ограничительных мер персоналом и посетителями.

Вводятся ограничения по формату и графику работы ряда объектов, среди них:

— Центры обслуживания населения будут работать с 09.00 до 16.00 с переводом не менее 50% сотрудников на удаленный режим работы и максимальным оказанием услуг в онлайн-формате с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима;

— субъекты финансового рынка функционируют с ограничением по времени и численности в соответствии с актом Национального Банка РК и Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка;

— АО «Казпочта» – с установлением графика работы в будние дни с 8.00 до 14.00 для услуг, которые не оказываются в онлайн-режиме, с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима;

— объекты по оказанию бесконтактных услуг населению (автомойки, ремонт автомобилей, бытовой техники, химчистки и другие) смогут функционировать с 10.00 до 17.00 с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима;

— бизнес-центры (страховые компании, нотариусы, бухгалтеры и консалтинг, агентства по недвижимости, рекламные агентства и др.), обменные пункты, ломбарды продолжат работу с установлением графика работы в будние и выходные дни с 9.00 до 17.00;

— объекты туризма и организации в сфере оказания услуг по проживанию населения (гостиницы, отели, дома отдыха, туристические базы и др.) смогут продолжить деятельность с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима и заполняемостью не более 50%, за исключением объектов проживания сотрудников организаций и предприятий жизнеобеспечения города. Допускается перепрофилирование указанных объектов под медицинские организации.

Работа общественного транспорта будет регламентирована следующим образом:

— приостанавливаются междугородние автобусные перевозки (при этом разрешено передвижение на личном автотранспорте между регионами);

— полностью приостанавливается работа пригородного и городского общественного транспорта, в том числе метрополитена, в субботние и воскресные дни;

— городской общественный транспорт, в том числе метрополитен, и пригородные автобусные маршруты продолжат работу с заполняемостью не более 50%.

Следует отметить, что дезинфекция общественного транспорта будет обеспечена в течение дня с регулярностью каждого кругорейса.

В целях обеспечения соблюдения ограничительных мер будут проводиться мониторинговые и контрольные мероприятия. За нарушение карантинного режима и санитарно-эпидемиологических требований предусмотрена административная ответственность», — написали в пресс-службе.