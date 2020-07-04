Международные цены на продтовары в июне впервые выросли с начала 2020 года

Новости 29 0

Алматы. 4 июля. КазТАГ – Международные цены на продовольственные товары в июне впервые выросли с начала 2020 года, сообщает пресс-служба Продовольственной и сельскохозяйственной организации ОНН (ФАО).

«В июне международные цены на продовольственные сырьевые товары выросли впервые с начала года в результате возобновления роста котировок на растительные масла, сахар и молочную продукцию. Однако на рынках зерновых и мяса цены в основном оставались под воздействием понижающего давления в условиях вызванной пандемией COVID-19 неопределенности на рынке», — говорится в сообщении.

Среднее значение Индекса продовольственных цен ФАО, которым отслеживается динамика международных цен на наиболее широко торгуемые продовольственные сырьевые товары, составило в июне 93,2 пункта – почти на 2,4% выше показателя мая.

 

Похожие материалы:

  1. Около $195 млрд потеряла мировая туротрасль с начала 2020 года
  2. Более 6 тыс. этнических казахов получили статус оралмана с начала 2020 года
  3. Ряд компаний отменили международные рейсы из Актау из-за ситуации с коронавирусом
  4. Снизить предельные цены на сжиженный газ до уровня 2017 года пообещало минэнерго РК
  5. 4,2 млн человек остались без работы в Казахстане в марте-апреле 2020 года

Новости партнеров

Загрузка...