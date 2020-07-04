Международные цены на продтовары в июне впервые выросли с начала 2020 года

Алматы. 4 июля. КазТАГ – Международные цены на продовольственные товары в июне впервые выросли с начала 2020 года, сообщает пресс-служба Продовольственной и сельскохозяйственной организации ОНН (ФАО).

«В июне международные цены на продовольственные сырьевые товары выросли впервые с начала года в результате возобновления роста котировок на растительные масла, сахар и молочную продукцию. Однако на рынках зерновых и мяса цены в основном оставались под воздействием понижающего давления в условиях вызванной пандемией COVID-19 неопределенности на рынке», — говорится в сообщении.

Среднее значение Индекса продовольственных цен ФАО, которым отслеживается динамика международных цен на наиболее широко торгуемые продовольственные сырьевые товары, составило в июне 93,2 пункта – почти на 2,4% выше показателя мая.