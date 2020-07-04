Новый медцентр обещают запустить к 6 июля власти Алматы

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Динмухамед Кунаев 1960 – 1962 гг. Динмухамед Кунаев 1960 – 1962 гг.
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Алматы. 4 июля. КазТАГ – Новый медицинский центр обещают запустить к 6 июля власти Алматы, сообщает региональная служба коммуникаций.

«В преддверии празднования Дня столицы в Алматы запускается ряд объектов. Среди них комфортабельный, технологичный медицинский центр ТОО «МИПО». На сегодняшний день администрацией города проводится усиленная работа по обеспечению населения медицинскими услугами в шаговой доступности. Медицинский центр «МИПО» рассчитан на 100 посещений, а также имеет 40 коек для реабилитации. В центре созданы условия для работы 80 медицинских работников», — говорится в сообщении в субботу.

Как уточняется, за предыдущие пять лет плановая мощность развития амбулаторно-поликлинических организаций Алматы возросла на 7,4%. Вместе с тем население города за этот же период выросло на 13%.

«Для обеспечения шаговой доступности медицинской помощи разработана и внедрена географическая информационная система. На основании полученных данных определены места, где имеется необходимость открытия врачебных амбулаторий. Разработан план по открытию 35 врачебных амбулаторий в период с 2019 по 2021 годы. В 2019 году уже открыто 11 амбулаторий (1 построена за счет средств местного бюджета). Также в рамках комплексного плана «Новый Алматы» в течение пяти лет для более 1 млн жителей в шаговой доступности будет построено дополнительно 19 медицинских объектов», — резюмируется в сообщении.

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