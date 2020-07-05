Минздрав РК советует не верить публикациям об искусственном характере пандемии COVID-19

Нур-Султан. 5 июля. КазТАГ – Министерство здравоохранения РК советует не верить публикациям об искусственном характере пандемии COVID-19, сообщил министр здравоохранения РК Алексей Цой.

«Это право граждан высказывать свое мнение. Но мы, во-первых, должны руководствоваться четкой статистикой. Во-вторых, сейчас коронавирус это уже не какой-то далекий вирус из Китая, который где-то бушует. Каждый из нас практически столкнулся, когда знакомые, родственники, наши близкие рано или поздно заболевают этой инфекцией, и мы видим конкретные примеры. Практически каждого гражданина сегодня возьми, он видит конкретный жизненный пример, что коронавирусная инфекция у нас, к сожалению, есть и она приводит в том числе и к летальным исходам. Поэтому здесь и доказывать не нужно, потому что это очевидный факт. Советую использовать только проверенные источники для того, чтобы знать реальную ситуацию, которая у нас есть в Казахстане», — ответил на внеплановом брифинге в воскресенье Цой на вопрос КазТАГ о том, почему не принимаются меры для недопущения введения широких масс в откровенно опасное заблуждение об искусственном характере пандемии COVID-19, о распылении неких отравляющих веществ в воздухе для «повышения статистики по коронавирусу».