Алматы. 5 июля. КазТАГ – Посольство Узбекистана в Москве просит сограждан не собираться на границе РФ и Казахстана, сообщает пресс-служба посольства.

«В последнее время в социальных сетях и популярных мессенджерах распространяются ложные сообщения о том, что якобы граница между Российской Федерацией и Республикой Казахстан открыта и гражданам Узбекистана, находящимся в России, можно вернуться на Родину через территорию Казахстана. Кроме того, отдельные лица, занимающиеся частным извозом, рассылают объявления о наборе и трансфере людей до российско-казахстанской государственной границы, обещая «помочь» с пересечением границы.

Убедительно просим не поддаваться подобным провокациям. Сообщаем, что карантинные меры, в том числе ограничения по въезду, введенные как в России, так в Узбекистане и Казахстане остаются в силе.

С сожалением отмечаем, что в эти дни в очередной раз наблюдается повышенное скапливание граждан Республики Узбекистан в селе Большая Черниговка Самарской области, в Бузулукском районе и городе Соль-Илецк Оренбургской области, большинство из которых, поверившись заведомо ложным сообщениям, прибыли из различных точек России и намерены вернуться на родину через территорию Казахстана», — говорится в сообщении в воскресенье.

Отмечается, что в условиях пандемии коронавирусной инфекции повышенное скопление граждан повышает риски заражения вирусом, особенно людей в группе риска (пожилые, больные, люди с хроническими болезнями).

«В очередной раз просим находящихся на территории России сограждан не поддаваться провокациям, не предпринимать попыток выезда к контрольно-пропускным пунктам российско-казахстанской межгосударственной границы, оставаться в местах нынешнего пребывания и строго соблюдать все карантинные меры.

Напоминаем, что согласно уголовному кодексу Республики Узбекистан, распространение не соответствующих действительности сведений о распространении карантинных и других опасных для человека инфекций является уголовно-наказуемым преступлением. В частности, санкции за распространение ложной информации в печатном тексте, СМИ, а также интернете предусматривают наказание в виде штрафа от 200 до 400 базовых расчетных величин (от 4,6 тыс. до $9,2 тыс.) или обязательных общественных работ от 300 до 360 часов, либо исправительных работ от двух до трех лет, ограничения или лишения свободы до трех лет.

Кроме того, в соответствии с законодательством Российской Федерации, за распространение заведомо ложной информации, которое привело к тяжким последствиям, предусматривается наказание в виде штрафа от 300 тыс. до 2 млн рублей, а в виде лишения свободы — на срок до трех или пяти лет», — резюмируется в сообщении.