Алматы. 5 июля. КазТАГ – Нефтегазовый концерн «Shell» эвакуируют иностранных сотрудников из Казахстана на родину, сообщает Otyrar.

«В нефтегазовом концерне «Shell» приняли беспрецедентные меры для иностранных сотрудников и членов их семей, которые находятся в Казахстане. Специалистов эвакуируют из Казахстана в страны, где они живут. Для этого будет организован специальный рейс в Амстердам. Уже оттуда 200 человек разъедутся по своим домам. Сколько времени специалисты проведут там неизвестно, в компании отметили, что они останутся дома до «улучшения эпидемиологической ситуации в республике». Сотрудники продолжат выполнять свои обязанности дистанционно», — говорится в сообщении в воскресенье.

Напомним, что в компании ТШО уже зарегистрировано больше 1200 случаев заражения коронавирусной инфекции. Не лучше и обстановка в Атырауской области, по состоянию на 2 июля там зарегистрировано 4747 COVID-положительных пациентов.

Кроме того, на месторождении Тенгиз вдвое уменьшили количество персонала. Сейчас на месторождении заняты 13 700 человек, почти столько же — эвакуировали с предприятия. С 1 июля и до конца года в компании также приостановлены проекты, которые не относятся к критически важным для деятельности концерна.

В настоящее время производственная деятельность ТШО осуществляется без перебоев.