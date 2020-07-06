Банкам РК поручили обеспечить с 5 июля своевременное наполнение банкоматов «наличкой»

Нур-Султан. 6 июля. КазТАГ – Банкам второго уровня (БВУ) в Казахстане поручили обеспечить с 5 июля своевременное наполнение банкоматов наличными денежными средствами, передает корреспондент агентства.

«БВУ и юридическим лицам, исключительной деятельностью которых является инкассация банкнот, монет и ценностей, обеспечить осуществление непрерывной деятельности по снабжению субъектов экономики и населения наличными деньгами, в том числе по пополнению банкоматов наличными деньгами и их бесперебойной работе», — говорится в представленном в понедельник совместном приказе Национального банка и агентства по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР).

Также БВУ поручено с 5 июля обеспечить организацию работы служб, осуществляющих обработку операций клиентов и бесперебойное функционирование банкоматов, терминалов, интернет-банкинга, мобильного банкинга и других систем дистанционного управления банковскими счетами клиентов, инкассаторской службы, call-службы, службы доставки платежных карт, а также других служб по их усмотрению.