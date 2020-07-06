Новый режим работы установили для банков, обменников и других финорганизаций Казахстана

Нур-Султан. 6 июля. КазТАГ – Новый режим работы установили для банков, обменников и других финансовых организаций Казахстана, передает корреспондент агентства.

«С 5 июля 2020 года: 1) субъектам, указанным в приложении к настоящему совместному приказу: обеспечить перевод на дистанционную форму работы не менее 50% работников от общей штатной численности; установить график работы с 10.00 до 17.00; самостоятельно определять филиалы, отделения и пункты для обслуживания; обеспечить максимально оказание услуг в онлайн-режиме», — говорится в представленном в понедельник совместном приказе Национального банка и агентства по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР).

В приложении указаны следующие субъекты: банки второго уровня, обменники, страховые компании, страховые брокеры, брокеры рынка ценных бумаг, микрофинансовые организации (МФО), кредитные товарищества, ломбарды, платежные организации и коллекторские агентства.

Напомним, с 5 июля в Казахстане действует 14-дневный карантин.