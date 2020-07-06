Алматы. 6 июля. КазТАГ — Дополнительная поставка 930 тыс. «Парацетамола» в аптеки Алматы ожидается 8 и 12 июля, сообщил аким города Бакытжан Сагинтаев.

«(По состоянию – КазТАГ) на 5 июля в аптеки города (105 крупных аптек, определенных в рамках соглашения с фармкомпаниями – КазТАГ) отгружено 115 тыс. «Парацетамола», 30 тыс. термометров, 20 тыс. «Ибупрофена», 35 тыс. «Ингавирина» и других лекарств. Сегодня с утра ведется отгрузка 150 тыс. «Парацетамола» и 50 тыс. термометров. Также мы ожидаем 8 июля дополнительную поставку «Парацетамола» в объеме 80 тыс. и 12 июля – 850 тыс.» — сказал Сагинтаев на пресс-конференции в понедельник.

Он напомнил, что в целях контроля цен создана мониторинговая группа, которая ежедневно проводит мониторинг цен на лекарства в определенных 105 аптеках города.