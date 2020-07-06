В Алматы произошел сбой в работе лабораторной службы – аким

Алматы. 6 июля. КазТАГ — В Алматы произошел сбой в работе лабораторной службы, сообщил аким города Бакытжан Сагинтаев.

«Был определен небольшой сбой в работе лабораторной службы, причинами которого был наплыв большого количества пациентов, вызвавший высокий спрос на данные услуги, а также отсутствие необходимых запасов реагентов у лабораторий. (…) В целях увеличения охвата лабораторной диагностикой на COVID-19 открыты две дополнительные лаборатории для обеспечения горожан своевременной диагностикой», — сказал Сагинтаев на пресс-конференции в понедельник.

По данным пресс-службы акимата Алматы, всего за весь период внедрения тестирования на коронавирусную инфекцию (КВИ) в городе выполнено более 245 тыс. исследований.

«В мегаполисе работают восемь лабораторий, итого в сутки проводятся порядка 4 тыс. исследований. На сегодня, по данным лабораторий, запас тест-комплектов на 56 тыс. исследований», — следует из сообщения.