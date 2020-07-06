На базе Halyk Arena планируют развернуть полноценный стационар с реанимацией

Алматы. 6 июля. КазТАГ — На базе ледового дворца Halyk Arena планируют развернуть полноценный стационар с реанимацией, сообщает пресс-служба акимата Алматы.

«На базе Halyk Arena будет открыт полноценный стационар с отделением реанимации, с соответствующим оборудованием, пациентам также будут доступны точки доступа к кислороду», — говорится в сообщении в понедельник.

По данным акимата Алматы, сегодня в городе для борьбы с коронавирусом уже задействовано 19 стационаров с коечной мощностью 4232 места – рост составил практически в девять раз.

«Также планируется открытие дополнительно 150 мест на базе Центра психического здоровья, 150 мест – на базе Научного центра урологии и 200 мест – на базе Halyk Arena с поэтапным увеличением до 1 тыс. мест. Таким образом, до конца этой недели будет развернуто дополнительно 500 мест», — заверили в пресс-службе акимата.

Также сообщается, что на амбулаторном уровне развернута «виртуальная инфекционная больница».

«Начал работу Центр мониторинга пациентов для наблюдения и коррекции лечения нуждающихся пациентов с COVID-19, а также пациентов из группы риска по развитию осложнений на амбулаторном уровне в круглосуточном режиме работы. Данные меры позволяют держать на контроле тяжелых пациентов, особенно пожилых. (…) На уровне объектов первичной медико-санитарной помощи (ПМСП) усиливаются мобильные бригады, в составы которых входят заведующие отделениями, врачи-инфекционисты, эпидемиологи, участковые врачи и медицинские сестры. На данный момент мобилизованы 72 бригады и задействовано 297 сотрудников ПМСП», — перечисляется в сообщении.

Вместе с тем, как заверили в пресс-службе акимата Алматы, на сегодняшний день в городе работает единый call-центр «3000-103», «3000-505», «103», а также при каждой поликлинике имеется свой call-центр.

«При поступлении жалоб, заявления жителей фиксируются и отрабатывается с руководством поликлиники для обеспечения обратной связи. Дополнительно – в городе ведет свою работу Центр поддержки психического благополучия и оказания психологической помощи лицам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации», — следует из сообщения.

Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев заверил, что в городе имеется достаточно оборудования для своевременной диагностики: уже задействовано 28 аппаратов КТ и 70 цифровых рентген-установок, ведется работа по увеличению пропускной способности лабораторий.