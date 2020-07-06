Рейды начались на казахстанском рынке лекарств, более 20 человек доставили в полицию

Нур-Султан. 6 июля. КазТАГ – Полицейские рейды начались на казахстанском рынке лекарств, выявлены крупные факты перекупки, сообщает официальный интернет-ресурс министерства внутренних дел Казахстана.

«Министерство внутренних дел проводит во всех регионах полицейские рейды с целью выявления фактов продажи лекарств по завышенным ценам», — говорится в сообщении в понедельник.

Целью проверок названо установление недобросовестных работников аптек и граждан, которые в условиях нехватки необходимых медикаментов в период карантина воспользовались повышенным спросом на лекарственные средства, предназначенные для лечения больных от острых респираторных вирусных заболеваний с целью получения прибыли.

«В ходе рейдов были установлены лица, организовавшие скупку медикаментов в больших объемах. Тем самым они создали искусственный дефицит этих средств, а затем перепродавали их по ценам, в разы превышающим реальную стоимость. Многочисленные факты перепродажи лекарств выявлены по всей стране. Предприимчивые граждане сбывали медикаменты буквально «из-под прилавка», не выбивая фискальные чеки. Покупателям ничего не оставалось, как покупать лекарства по неоправданно высокой цене», — уточнили в МВД.

В Нур-Султане полицейскими пресечена незаконная продажа защитных средств.

«У местного жителя изъята крупная партия медицинских масок, комбинезонов, а также термометры, медицинские очки и антисептические средства. В другом случае, женщина незаконно продавала такие наиболее востребованные лекарства, как «Парацетамол», «Ингавирин», «Цефтриаксон», «Азитромицин» через объявления в интернет-ресурсах. Во время задержания на стоянке одного из ТРЦ столицы в ее автомобиле обнаружены две коробки с указанными лекарственными препаратами», — проинформировали полицейские.

В Шымкенте в полицию доставлена местная жительница, которая, по версии правоохранителей, реализовывала медицинский препарат «Левомак» за Т12 тыс., «что дороже официальной розничной цены в шесть раз».

«Еще одна жительница города Шымкент, работающая провизором в аптеке продавала ампулы препарата «Дексаметазон-Аджио» по Т5 тыс., розничная стоимость – Т600. В Туркестанской области мужчина продавал «Аскорбиновую кислоту» по Т5 тыс., розничная стоимость – Т250», — говорится в сообщении.

Аналогичные факты выявлены в Алматы, Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Восточной-Казахстанской, Жамбылской, Западно-Казахстанской областях.

«Всего за первый день рейдовых мероприятий в полицию был доставлен 21 человек, у которых изъято более 3500 упаковок лекарственных средств, в том числе «Ацетилсалициловая кислота» – 2100 упаковок, «Парацетамол» – 589 упаковок, «Цефтриаксон» – 230 ампул и другие препараты, а также 17,8 тыс. защитных медицинских масок, 60 упаковок одноразовых перчаток, 105 защитных халатов (комбинезонов), 80 штук защитных очков, 79 единиц термометров и более 100 емкостей (300 литров) антисептических средств», — добавили в МВД.

Напомним, 5 июля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил заняться проблемой необоснованного завышения цен на лекарства. Он заверил, что виновные будут привлекаться к ответственности.